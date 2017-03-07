Экономика
Совет директоров корпорации "Казахмыс" переименован в управляющий совет
Исполнительный орган ТОО "Корпорация Казахмыс" – совет директоров переименован в управляющий совет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Генеральным директором управляющего совета и первым руководителем ТОО "Корпорация Казахмыс назначен Бахтияр Крыкпышев. Кроме него в управляющий совет вошли еще пять топ-менеджеров корпорации. Срок полномочий исполнительного органа три года.

Эдуард Огай остается председателем совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг", управляющей компании группы компаний Казахмыс.

Корпорация "Казахмыс" – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, крупнейший производитель меди в Казахстане. В составе компании – одиннадцать рудников, четыре горно-обогатительных фабрики. Казахмыс управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. В 2016 году было произведено 225,657 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, 2325 кг золота в слитках. Казахмыс – является одним из крупнейших производителей серебра в мире – в 2016 году произведено 249,6 тонны аффинированного серебра.

Общая численность сотрудников корпорации составляет около 36 500 человек.

Популярное

Все
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Вышло новое постановление по проведению вакцинации от коронавируса в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Правительство , Экономика
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпро…
Правительство , Экономика
Тугжанов высказался о заработках сельчан по Программе по по…
Экономика
Таможенный контроль на границе с Китаем: в Комитете госдохо…
Правительство , Экономика
Как в Жамбылской области удалось увеличить доходы семей в 4…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]