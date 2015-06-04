Совет иностранных инвесторов под председательством Назарбаева пройдет 4 июня

Политика
363
Совет иностранных инвесторов при Президенте РК пройдет сегодня в Астане, и посвящен он будет развитию агробизнеса в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Форум пройдет под председательством Нурсултана Назарбаева. Сопредседателем на заседании выступит  президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти.

В мероприятии ожидается участие руководства международных организаций и крупных компаний. В их числе: ЕБРР, ЕБР, "Шеврон", "Лукойл", "АрселорМиттал", ERG, "Метро Кэш энд Керри".

Накануне, Глава государства провел ряд встреч с участниками совета. В частности, он встретился с главным исполнительным директором "Ситигруп" Джеймсом Коулзом, главным управляющим директором и президентом "Камеко" Тимом Гетцелем, главным исполнительным директором "Гленкор Интернешнл" Айваном Глазенбергом и вице-президентом компании Daqri Брайаном Хамилтоном.

С момента создания СИИ было проведено 27 пленарных заседаний под председательством Президента РК, на которых обсуждался широкий спектр вопросов, включая: улучшение правового режима для иностранных инвестиций в стране, совершенствование судебной системы Казахстана, оптимизацию системы налогообложения и ввоза иностранной рабочей силы, улучшение инвестиционного имиджа Республики Казахстан.

Совет иностранных инвесторов (СИИ) является консультативно-совещательным органом. Он был создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между Правительством РК и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в республике.

Основными задачами совета являются разработка рекомендаций и предложений на рассмотрение Президенту и Правительству Казахстана по ключевым аспектам инвестиционной политики и экономического развития страны.

В состав совета на текущий момент входят руководители 35 иностранных компаний и международных организаций.

Популярное

Все
Шкаф насмерть придавил шестилетнего ребенка в Алматы
Торговца наркотиками задержали около торгового центра в Талдыкоргане
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Заволокло дымом: природный пожар продолжает бушевать в Абайской области
Трое суток в режиме ЧС: горящие леса в Абайской области удалось локализовать
В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня
В охваченную пожарами область Абай направлены военнослужащие
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай
В Астане прекратились перебои с водой: запущен водовод
Суд отправил под стражу бывшего депутата Мажилиса
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Смаилов принял участие во встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Путиным
Ильин снят с должности министра по ЧС РК
Ушел из жизни Бердибек Сапарбаев
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В пригороде Астаны сгорел автомобиль: фото
Опубликованы имена и фотографии погибших при лесном пожаре в Абайской области
"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Состоялся телефонный разговор Токаева с премьер-министром Пакистана
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане

Читайте также

Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран
Глава Сената встретился с послом Саудовской Аравии в Казахс…
Каныш Тулеушин назначен первым вице-министром цифрового раз…
Глава Сената встретился с послом Ирана в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]