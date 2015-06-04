Совет иностранных инвесторов под председательством Назарбаева пройдет 4 июня

Совет иностранных инвесторов при Президенте РК пройдет сегодня в Астане, и посвящен он будет развитию агробизнеса в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
Форум пройдет под председательством Нурсултана Назарбаева. Сопредседателем на заседании выступит президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти.
В мероприятии ожидается участие руководства международных организаций и крупных компаний. В их числе: ЕБРР, ЕБР, "Шеврон", "Лукойл", "АрселорМиттал", ERG, "Метро Кэш энд Керри".
Накануне, Глава государства провел ряд встреч
с участниками совета. В частности, он встретился с главным исполнительным директором "Ситигруп" Джеймсом Коулзом, главным управляющим директором и президентом "Камеко" Тимом Гетцелем, главным исполнительным директором "Гленкор Интернешнл" Айваном Глазенбергом и вице-президентом компании Daqri Брайаном Хамилтоном.
С момента создания СИИ было проведено 27 пленарных заседаний под председательством Президента РК, на которых обсуждался широкий спектр вопросов, включая: улучшение правового режима для иностранных инвестиций в стране, совершенствование судебной системы Казахстана, оптимизацию системы налогообложения и ввоза иностранной рабочей силы, улучшение инвестиционного имиджа Республики Казахстан.
Совет иностранных инвесторов (СИИ) является консультативно-совещательным органом. Он был создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между Правительством РК и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в республике.
Основными задачами совета являются разработка рекомендаций и предложений на рассмотрение Президенту и Правительству Казахстана по ключевым аспектам инвестиционной политики и экономического развития страны.
В состав совета на текущий момент входят руководители 35 иностранных компаний и международных организаций.