Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Совместные проекты на территории Казахстана обсудили Токаев и Минниханов

Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург началась со встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Собеседники в дружественной атмосфере обсудили перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов на территории Казахстана в ключевых секторах экономики, а также встраиванию казахстанских заводов в производственные цепочки предприятий Российской Федерации.

В ходе встречи также был рассмотрен ход имплементации совместных проектов с компаниями «КАМАЗ» и «Татнефть», руководители которых также присутствовали на встрече.

Приветствуя Рустама Минниханова, Глава государства с теплотой вспомнил свой насыщенный визит в Татарстан, итоги которого позволили придать серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества.

"Я наблюдаю за тем, как достигаются наши договоренности и как они реализуются. Можно сказать, что все находится под контролем", — сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие казахско-татарских отношений, которые занимают важное место в многогранных отношениях Казахстана с Российской Федерацией.

По итогам 2021 года, взаимный товарооборот с Республикой составил 423 млн долларов, а за четыре месяца этого года – 143 млн долларов. Успешно реализуются крупные проекты в сфере машиностроения. Хорошие возможности для расширения сотрудничества предлагает Межрегиональный форум Казахстана и России.

В свою очередь Рустам Минниханов выразил Касым-Жомарту Токаеву искреннюю признательность за возможность встречи на полях ПМЭФ и поблагодарил его за оказываемую татарстанским компаниям поддержку во взаимодействии с казахстанскими партнерами.

"Хотелось бы быть полезным, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан. Мы готовы организовать полную поддержку и оказать содействие", — заверил Президент Татарстана.

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