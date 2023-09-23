Совмин СВМДА одобрил дорожную карту трансформации паназиатской организации

На заседании одобрена дорожная карта трансформации СВМДА, в которой изложены восемь конкретных областей реформ, направленных на укрепление организации, передает Kazpravda.kz .

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В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня сессии генеральной ассамблеи ООН состоялось неформальное заседание совета министров совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), говорится в сообщении секретариата СВМДА.

Министры одобрили дорожную карту трансформации СВМДА, в которой изложены восемь конкретных областей реформ, направленных на укрепление этой паназиатской организации, в состав которой входят 28 государств-членов, и адаптацию СВМДА к новой глобальной роли Азии. Процесс трансформации был запущен решением шестого Саммита СВМДА в Астане в октябре 2022 года, в год 30-летия инициативы по созыву этой организации, которая была выдвинута Казахстаном в ООН в 1992 году.

Дорожная карта служит структурированной повесткой дня и руководящим документом для процесса постепенной трансформации с открытым и неисчерпывающим перечнем вопросов для обсуждения и принятия решений, таких как разработка устава организации, изучение новых областей сотрудничества в рамках СВМДА, бюджетная и кадровая реформа и другие сферы.

«Наша организация является уникальным паназиатским межправительственным форумом с обширным географическим охватом и повесткой дня. Это делает ее наиболее подходящей платформой для консолидации наших стран во имя мира, сотрудничества, безопасности и развития. Я уверен, что совместными усилиями мы сохраним и укрепим консолидирующий дух СВМДА и повысим международный авторитет и привлекательность нашей организации на мировой арене», – заявил председатель заседания министров, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай сообщил совету министров, что секретариат СВМДА выполнил задачи, поставленные на саммите организации.

Члены совета министров провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего институционального развития СВМДА и приветствовали первые практические шаги на пути трансформации СВМДА. Министры также обсудили другие ключевые вопросы текущей повестки дня СВМДА и приняли решение о назначении следующего заместителя генерального секретаря СВМДА г-жи Чжан Лин из Китая.