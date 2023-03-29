Современное оборудование закупят для региональных онкоцентров Казахстана

В частности, рассматривается вопрос приобретения 17 современных линейных ускорителей, которые наиболее эффективны в лечении онкозаболеваний, и аппарата позитрон-эмиссионной томографии, выявляющего даже самые маленькие опухоли и отдаленные метастазы.

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На совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова с участием руководства Министерства здравоохранения, фонда «Қазақстан халқына» рассмотрели проект Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2023-2025 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По данным Министерства здравоохранения, сегодня в республике на динамическом наблюдении состоит свыше 205 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, при этом ежегодно выявляются 37 тыс. новых случаев. Смертность от рака занимает второе место после болезней системы кровообращения.

Разработанный Комплексный план призван повысить доступность и качество оказания помощи больным с онкозаболеваниями. Его финансирование будет осуществляться за счет средств госбюджета и Общественного фонда «Қазақстан халқына».

Так, ожидается, что созданный по инициативе президента РК фонд ежегодно будет выделять свыше 50 млрд тенге. Эти средства, начиная с 2023 года, пойдут на закуп высокотехнологичного лучевого оборудования и оснащение онкоцентров, заказ противоопухолевых препаратов, обучение специалистов за рубежом и другие цели.

В частности, рассматривается вопрос приобретения 17 современных линейных ускорителей, которые наиболее эффективны в лечении онкозаболеваний, для всех регионов страны. Кроме того, будет закуплен аппарат позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ КТ), выявляющий даже самые маленькие опухоли и отдаленные метастазы.

«С помощью высокотехнологичного оборудования, которое будет закуплено в региональные онкоцентры, качественная медицинская помощь станет доступнее для жителей областей. Значительно сократится необходимость выезжать для обследования и лечения в столицу или другие крупные города», - отметил Алтай Кульгинов.

По итогам обсуждения заместитель премьер-министра подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки начать реализацию Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями и приобрести оборудование уже в III-IV квартале этого года, чтобы как можно скорее был ощутим эффект от модернизации онкологический службы республики.