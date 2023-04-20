Совсем не мелочи!

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Флора Левина, Семей

Открытки и значки могут порой «рассказать» не меньше, чем энциклопедии.

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Открытки часто становятся экспонатами музейных выставок. Но, как правило, это те экземп­ляры, которые посвящены поздравлениям с праздниками – Новым годом, 8 Марта или Днем рождения. На выставке «Не мелочи» музей им. Ф. М. Дос­тоевского решил показать другие открытки – те, с которых началась почтовая жизнь иллюст­рированных карточек.

Дело в том, что почтовые службы всего мира долго сопротивлялись введению открыток. И только в 1869 году в Вене была издана первая «карточка для корреспонденции», на которой был напечатан вид на Женевское озеро. С нее и началась традиция не только отправлять по почте карточки, но и печатать на них виды городов и пейзажи. Коллекционеры до сих пор их так и называют – видовые. Они-то и стали одной из главных тем выставки «Не мелочи».

В экспозиции представлены открытки с видами городов, в которых бывал Федор Достоевский, а также карточки, знакомящие с городами Казахстана и мира. Отдельная тема – наборы открыток о Семипалатинске, которые были изданы в ХХ веке. Есть среди экспонатов письма семейчан, которые в далеком детстве переписывались с ровесниками из-за рубежа и обменивались открытками.

Привлекают внимание открытки с репродукциями шедевров живописи, а также обширная коллекция значков. В том числе значки из ситалла – уникального материала с повышенной термостойкостью и твердостью. И хотя патент на изготовление таких значков у СССР купили Япония, Италия, Франция и США, из-за дороговизны производства их не стали выпускать ни в одной другой стране мира. Выставлены и значки, которые дарили первым пассажирам самолета Ту-154, впервые приземлившегося в аэропорту Семипалатинска в 1975 году.

– Такие небольшие предметы, как открытка или значок, – на самом деле совсем не мелочи. Каждый из них рассказывает о том или ином периоде истории, о каком-то интересном событии или произведении искусства. И вроде бы на открытках размещен минимум информации, но при этом они сделали для просвещения и расширения кругозора не меньше, чем учебники и энциклопедии, – отмечает сотрудник музея им. Ф. М. Дос­тоевского Алла Белякина.

Всего на выставке представлено около 700 открыток и более 200 значков. Здесь можно полистать и редкое крупноформатное издание «Атласа мира», чтобы при желании уточнить какие-то географические вопросы, возникающие при знакомстве с видовыми открытками. А чтобы можно было подробнее рассмотреть все мелкие детали значков, посетителям предоставляются лупы.

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