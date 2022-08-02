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Создан Координационный совет национального парка Улытау

В недавно созданном государственном национальном природном парке «Улытау» создан Координационный совет, цель которого - обеспечить прозрачность решений по вопросам развития туризма на особо охраняемых природных территориях, а также повышение эффективности управления природоохранными учреждениями.

Координационный совет ГНПП «Улытау» будет также вносить свои предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности национального парка, станет связующим звеном между населением, сотрудниками парка и государственными органами.

В совет вошли активисты и общественные деятели, представители местных исполнительных органов и предприниматели. Председателем Координационного совета стал руководитель ГНПП «Улытау» Айдын Серкебаев.

В ходе первого заседания Координационного совета были рассмотрены два вопроса – утверждение Положения о Координационном совете и отчет о деятельности ГНПП «Улытау» за первое полугодие 2022 года.

«Координационный совет – это консультативно-совещательный орган, который будет наблюдать за проводимой на территории нацпарка работой. Это позволит нам обеспечить прозрачность всех процессов. Сегодня в Улытау силами РОО «QazaqGeography» проводятся научно-исследовательские работы, базовые проекты для развития эко-туризма, например, разработка туристских троп, стратегия туризма, определение норм рекреационных нагрузок на тропы и прочее», - рассказал директор нацпарка Айдын Серкебаев.

Цель проекта по развитию национального парка «Улытау» - содействие в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау. Его реализацией занимается Республиканское общественное объединение «QazaqGeography» в рамках связанного гранта Правительства РК и Прораммы развития ООН в Казахстане.

«Наша задача – развитие устойчивого, экологического туризма на территории Улытау. Мы заинтересованы в сохранении природы, ее биоразнообразия, и наша цель не навредить, а преумножить наши природные богатства для наших потомков. Поэтому мы в своих проектах обязательно используем научный подход. Более того, мы убеждены, что развитие туризма должно напрямую влиять на улучшение благосостояния местных жителей, поэтому будем работать над бизнес-просвещением населения, чтобы они могли повысить свой доход», - отметил заместитель Председателя правления РОО «QazaqGeography» Артур Абубакиров.

Напомним, ГНПП «Улытау», площадью 58,9 тыс. гектаров, создан постановлением Правительства РК от 7 декабря 2021 года №867 на базе Улытауского хозяйства по охране лесов и животного мира.

Создание национального парка «Улытау» как особо охраняемой природной территории в Центральном Казахстане направлено на обеспечение восстановления и сохранения экосистем региона. Все это послужит сохранению уникальных природных комплексов горно-степного массива Улытау, повышению роста туристского потенциала.

Справочно:

«QazaqGeography» – это добровольное географическое сообщество граждан, объединенных общим стремлением изучить богатую природу и самобытную культуру Казахстана, сохранить историко-культурное наследие страны и передать свои знания будущим поколениям

 «QazaqGeography» основано в 2013 году как национальное географическое общество и сегодня объединяет более 1 000 членов и располагает 11 региональными представительствами по всему Казахстану.

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