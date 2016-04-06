​Создана депутатская группа АНК

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

В ходе заседания депутатами поддержана инициатива заместителя Председателя – заведующего Секретариатом АНК Ералы Тугжанова о продолжении работы депутатской группы Ассамб­леи народа Казахстана в Мажилисе Парламента. В своем выступлении Е. Тугжанов отметил, что работа депутатской группы АНК – это пример выстраивания уникального межпартийного диалога, не имеющего аналогов в мировой практике парламентаризма. Представители всех партий, независимо от политических убеждений и взглядов, объединяются в депутатской группе АНК для реализации модели общественного согласия и общенационального единства, а также укрепления казахстанской идентичности.

На основе предложенных участниками заседания кандидатур был утвержден состав депутатской группы. В нее вошел 31 депутат Мажилиса: девять депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, 17 депутатов от партии «Нур Отан», три депутата от Коммунистичес­кой народной партии Казахстана и два депутата от Демократической партии «Ак жол». Руководителем депутатской группы избран Сауытбек Абдрахманов, заместителем руководителя – Юрий Тимощенко, секретарем группы – Наталья Жумадильдаева.

В завершение заседания обсуждены организационные вопросы работы депутатской группы, определены основные направления ее деятельности.

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