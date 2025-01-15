Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны

В архитектуре Казахстана творчество Калдыбая Монтахаева стоит особняком. Главное отличие его работ – это возвышенность и национальная идентичность, чего сейчас так не хватает в современной архитектуре. Уже в молодом возрасте он встал в один ряд с маститыми архитекторами, вызывая восторг и удивление, ломая сложившиеся стереотипы благодаря своей неуемной энергии и сильному характеру. И сейчас, по истечении времени, становится еще более очевидным, почему Калдыбая Монтахаева называют ярчайшим явлением советской и современной казахстанской архитектуры.

Калдыбай Жумагалиевич Монтахаев родился в 1950 году в селе Караколь Кулундинского района Алтайского края РСФСР в семье сельского учителя. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина в Алматы, получив диплом архитектора. Трудовая деятельность молодого специалиста началась в 1972-м в Государственном проектном институте «Алма-Атагипрогор». В первые же годы своей работы он становится автором многочисленных объектов – от проектов жилых и общественных зданий до проектов застройки новых микрорайонов, в большинстве своем получивших реальное воплощение. Зодчий оттачивает свое мастерство и на практике реализует приемы, которые впоследствии лягут в основу будущих проектов, определивших архитектурный облик главных городов страны – Алматы и Астаны.

Уже в 30 лет архитектор получил признание. В 1980 году ему присвоено звание «Заслуженный архитектор Казахской ССР», а в 1982-м он был удостоен Государственной премии СССР за соз­дание комплекса зданий на площади Республики в Алматы. Планировка и объемно-пространственное решение площади оказались в числе лучших произведений советской архитектуры того времени. И это была только первая большая веха в его творческом пути. В дальнейшем Калдыбай Монтахаев неоднократно доказывал, что первый успех был не случаен.

Наиболее известными работами мас­тера стали здание ЦК Компартии Казахстана (ныне – городской акимат на площади Республики), здание Алматинского обкома партии (ныне – административное здание по ул. Айтеке-би), международный пассажирский терминал Алматинского аэропорта (2004 год), а также монумент Независимости на площади Республики.

После переноса столицы из Алматы Калдыбай Монтахаев всецело посвятил себя проектированию значимых объектов в Астане. В 1996 году группа архитекторов под его руководством выиграла Республиканский конкурс на концепцию генплана тогда еще Акмолы. Среди реализованных проектов в Астане – здания резиденции Президента страны, Парламента, Правительства, а также здание аэропорта и множество других объектов, в которых он стремился воплотить идею города третьего тысячелетия.

Зодчий принимал активное участие в общественной жизни. В качестве президента Союза архитекторов РК Калдыбай Монтахаев уделял большое внимание сохранению наследия национальной архитектурной школы, укреплению профессиональных связей с коллегами из стран ближнего и дальнего зарубежья, проведению деловых встреч, выставок, симпозиумов, способствовавших обмену опытом и профессиональному росту. За огромный вклад в развитие современной архитектуры в 1991-м ему было присвоено звание «Народный архитектор СССР», а в 1997 году ему была вручена высокая награда Республики Казахстан – орден «Құрмет».

Автор этих строк в 1986 году, после окончания Алматинского архитектурно-строительного института, как и мэтр архитектуры Монтахаев, начинал трудовую деятельность в ГПИ «Алма-Атагипрогор». В то время жизнь в большом институте била ключом – все были загружены работой. Не успев влиться в коллектив, в том же году я был призван на срочную службу в армию. Вернувшись, проработал несколько месяцев в качестве архитектора, и тогда мы стали контактировать с Калдыбаем Жумагалиевичем, который на тот момент был главным архитектором института.

Возможность узнать его ближе представилась в 1989 году, когда он пригласил меня поехать вместе с ним в командировку в Ереван. Наш институт участвовал в программе восстановительных работ после катастрофического землетрясения в Армении. Специалисты института были задействованы в разработке проектов новых микрорайонов в Ленинакане, это была одна из первых поездок в ходе подготовки эскизных предложений. Я смог вблизи увидеть мастера в работе, помогая ему в подготовке эскизов планировки жилых домов. В результате мы уехали с утвержденными эскизами, которые были доработаны сразу же после обсуждений.

Общение с мастером, его энергия, эрудиция и ясность ума оказали на меня большое влияние. С тех пор я считаю Калдыбая Жумагалиевича своим учителем и наставником, в чем несколько лет спустя успел признаться ему при встрече на одном из мероприятий.

Калдыбай Монтахаев ушел из жизни в 58 лет, оставив после себя огромное архитектурное наследие. Многие здания по его проектам стали олицетворением своей эпохи и вплелись в культурную идентичность нашего общества. Дело архитектора продолжает жить не только в его объектах, но и в работах его учеников и в их проектах, которым только предстоит воплотиться.