Созвучие великих

В Национальной академической библиотеке состоялась презентация книги писателя и академика Зейноллы Кабдолова «BENIM AVEZOVUM», подготовленной к печати при поддержке международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Даурен Абаев, генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, сын Мухтара Ауэзова – общественный деятель, ученый-культуролог Мурат Ауэзов, потомки видного ученого Зейноллы Кабдолова, а также представители интеллигенции.

Известный ученый, академик Дихан Камзабекулы, выступивший в роли модератора встречи, подробно рассказал о содержании и значении новой книги и сообщил о том, что книга переведена на турецкий язык известным айтыскером Асем Ережеқызы.

В своей приветственной речи министр культуры и спорта

Даурен Абаев отметил, что книга Зейноллы Кабдолова «Менің Әуезовім» – произведение, в котором с большим мастерством и великой любовью ученика к наставнику переданы художест­венный образ и личностные качества известного писателя Мухтара Ауэзова.

– У нас много аргументов в пользу этого утверждения. Очередным доказательством является издание книги «Менің Әуезовім» на турецком языке. Перевод романа-эссе Зейноллы Кабдолова на турецкий язык пропагандирует личность, творчество Мухтара Ауэзова и является большим презентом для братских тюркских народов. Я уверен, что с помощью этой книги тюркоязычное сообщество, в том числе молодое поколение, сможет свободно путешествовать в мире Ауэзова, – отметил Даурен Абаев.

Он также сообщил, что до конца года будет выпущено пятитомное собрание сочинений Мухтара Ауэ­зова, в котором собраны его неизвестные труды. Новый фолиант станет дополнением к 50-томному академическому сборнику писателя, дважды издававшемуся по госзаказу нес­колько лет назад.

Генеральный секретарь

ТЮРКСОЙ, писатель, драматург Султан Раев, поведав о давних литературно-культурных, духовных связях казахов и киргизов, напомнил об участии Мухтара Ауэзова в судьбе «Манаса», когда эпос нуждался в защите.

– Книга выдающегося казахского писателя Зейноллы Кабдолова «Менің Әуэзовім» впервые вышла на турецком языке. Очевидно, что слова «Мой Ауэзов» имеют особое значение, потому что в сердце каждого, кто чтит его талант, сохранился «свой Ауэзов». Поэтому значение этой книги трудно переоценить. Каждое слово, каждая точка в романе-эссе Зейноллы Кабдолова «Менің Әуэзовім» соз­дают впечатление, что это бьется сердце Мухтара Ауэзова. Я думаю, что сборник станет для тюркского мира особенным духовным трудом, потому что Мухтар Ауэзов прежде всего великий писатель казахского народа и занимает особое место в тюркском мире, – сказал Султан Раев.

Сын великого писателя, ученый и культуролог Мурат Ауэзов поблагодарил генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева, который был инициатором издания книги на турецком языке. Он также подробно рассказал о романе отца «Қилы заман» о национально-освободительном восстании 1916 года, вспомнил, какие доверительные отношения и огромное взаимоуважение были между Мухтаром Ауэзовым и Зейноллой Кабдоловым.

Президент Международной Тюркской академии Дархан

Кыдырали обратил внимание собравшихся на тот факт, что презентация фолианта проходит накануне дня рождения великого Абая, и рассказал о том, какие широкомасштабные мероприятия предшествовали этому событию.

– Международная Тюркская академия объявила этот год Годом Мухтара Ауэзова. В связи с этим был проведен ряд мероприятий. В частности, был переиздан эпос «Манас», который в свое время защитил Ауэзов. Также культурные мероприятия прошли в Алматы, Бишкеке, Баку, Стамбуле. Теперь мы планируем проведение мероприя­тий в Оренбурге и Ташкенте. Книга «Менің Әуезовім» – это, по сути, уникальный труд, знакомящий тюркский мир с Мухтаром Ауэзовым. Потому что автор, будучи учеником Ауэзова, проводившим много времени рядом с ним, впитавший его наставления, воспитанный на его мировоззрении, писал об Учителе с особым чувством. Невозможно написать об Ауэзове лучше, чем Зейнолла Кабдолов. Думается, что теперь тюркский мир узнает Ауэзова поближе. Нашу историю создавали личности. Путь великих деятелей, начатый Коркытом, после Абая продолжил Ауэзов. В 1952 году в Бишкеке состоялось большое собрание, где Мухтар Ауэзов выс­тупал в защиту эпоса «Манас». Тогда ему было 50 лет. А впервые он прочитал лекцию об эпосе в 25 лет – в 1922 году в Ташкенте. Уже это говорит о созвучии великих.

Дархан Кыдырали также позд­равил генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева с наз­начением на новую должность и наградил его золотой медалью имени Алишера Навои Международной Тюркской академии.

Также в ходе презентации новой книги о творчестве выдающихся личностей говорили почетные гос­ти: директор Дома-музея Мухтара Ауэзова Дияр Кунаев, ученики видного ученого – академик Национальной академии наук Бауыржан Омарулы и ученый, писатель Ермек Аманшаев, член-корреспондент НАН Амантай Шарип, заведующая отделом Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Светлана Ананьева, директор Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куаныш­баева, актер, исполнитель роли М. Ауэзова в нескольких телесериалах Боранбай Молдабаев, внуки Зейноллы Кабдолова Абай Кабдолов и Абылай Кабдолов.