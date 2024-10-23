Президент присудил госпремии в области литературы и искусства имени Абая

Литература , Президент , Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении государственной премии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лауреатами премии стали:

1. Нұржан Светқали, поэт – за книгу стихов «Көкірегім көне кітап»;

2. Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писатель – за книгу «Адамның бір қызығы бала деген»;

3. Бапанов Алибай Калтаевич и Бапанова Сауле Сыздыковна, авторский коллектив – за коллекцию панно из войлока «Көшпенді фрескалар» и коллекцию гобеленов «Әлем өрнектері»;

4. Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художник – за сборник коллекций «Балалықтан даналыққа жол».

#культура #президент #премии #литература

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