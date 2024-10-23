Певица из Армении победила в фестивале казахских песен в Туркестане

Завершился пятый международный конкурс казахской песни «Voice of Turan-2024», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

В этом году обладательницей Гран-при стала певица из Армении Сюзанна Мелконян.

В первый день мероприятия зарубежные певцы исполнили дуэт с мастерами искусства страны. В качестве гостьи выступила известная азербайджанская певица Лаэлия Алиева, победительница международного фестиваля казахской песни «Voice of Turan-2024». А на второй день участники исполнили казахскую песню по своему выбору.

В фестивале приняли участие 16 претендентов, добившихся успехов в международных песенных конкурсах, исполнителей эстрадного жанра в возрасте от 18 до 35 лет.

В состав жюри вошли композитор Толеген Мухамеджанов, народный артист Казахстана Баглан Омаров, Мейрамбек Беспаев, Сакен Майгазиев, Маржан Арапбаева, Сундет Байгожин, режиссер, генеральный продюсер проекта Мейржан Алиакбаров.

Решением жюри диплом I степени получили Димитрина Германова (Болгария), диплом II степени – Самир Елиев (Беларусь), диплом III степени – Браим (Куба) и Дарлеани Перния (Венесуэла).

Также дипломантами конкурса стали Фаро (Азербайджан), Аэлин Иелиз (Турция), Саида Мухаметзянова (Татарстан), Мукаддас Усмонова (Узбекистан), Таррарин (Индонезия). А Ишкин Оглу из Республики Тыва был награжден специальным призом «Лучшая аранжировка». Другим участникам были вручены поощрительные призы.

Цель фестиваля – популяризация оригинальной музыки, лучших произведений казахстанских авторов, казахского языка.