"Спартак", "Зенит" и "Краснодар" интересуются полузащитником "Астаны"
Представители этих клубов уже связывались с полузащитником “Астаны” на предмет возможного переезда в Россию, передает Kazpravda.kz со ссылкой Vesti.kz.
В свою очередь сам Жуков в интервью заявлял, что рассматривает возможность играть за сборную России, хотя является уроженцем Казахстана, а получал футбольное образование в Бельгии.
Между тем летом текущего года в Российской футбольной премьер-лиге утвердили лимит на легионеров, согласно которому на поле в составе одной команды не могут находиться больше шести легионеров. "Это дает шансы Жукову, который в кратчайшие сроки сможет принять гражданство России и играть в РФПЛ на правах местного футболиста," – говорится в информации.