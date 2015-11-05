Спорт
"Спартак", "Зенит" и "Краснодар" интересуются полузащитником "Астаны"
Представители этих клубов уже связывались с полузащитником “Астаны” на предмет возможного переезда в Россию, передает Kazpravda.kz со ссылкой Vesti.kz.

В свою очередь сам Жуков в интервью заявлял, что рассматривает возможность играть за сборную России, хотя является уроженцем Казахстана, а получал футбольное образование в Бельгии.

Между тем летом текущего года в Российской футбольной премьер-лиге утвердили лимит на легионеров, согласно которому на поле в составе одной команды не могут находиться больше шести легионеров. "Это дает шансы Жукову, который в кратчайшие сроки сможет принять гражданство России и играть в РФПЛ на правах местного футболиста," – говорится в информации.

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