​Спас жизнь

В Восточном Казахстане житель села Пролетарка спас из горящего дома соседку. Трагедия разыгралась в небольшом сельском доме в Уланском районе. Хозяйка на кухне приготовила еду и после обеда уснула вместе с 4-летней дочкой. Первой от сильного дыма проснулась девочка. Перепуганная малышка разбудила маму, и они попробовали выйти из дома. Однако пожар успел из кухни перекинуться на веранду. Путь был отрезан. Тогда женщина бросилась к окну и разбила стекло. От притока кислорода огонь разгорелся с новой силой. Мама успела спустить ребенка на улицу, но сама потеряла сознание.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, житель села Алексей Шрамов сразу вызвал пожарных и следом, не теряя ни секунды, залез в горящий дом. Несмотря на завесу дыма, он нашел 44-летнюю хозяйку и вынес ее на руках на свежий воздух. Ее пришлось госпитализировать с отравлением угарным газом в районную больницу. Девочку вместе с ее отцом сейчас временно приютили в местной семье.