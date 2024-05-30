Спасали и диких животных

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, воп­росами безопасности диких животных, мониторингом их состояния занимается соответствующее структурное подраз­деление подведомственного им РГКП «ПО «Охот­зоопром».

Как сообщил официальный представитель РГКП Мадияр Имашев, дикие животные очень хорошо чувствуют приб­лижающуюся угрозу, в том числе наводнения, и заблаговременно перемещаются в более безопасные места. Таким чутьем обладают не только копытные – косули, олени, но и хищники – волки, шакалы, а также лисицы, зайцы…

Однако случаи их спасения нынче все-таки были. В Теректинском районе Западно-Казахстанской области в результате подтопления паводковыми водами небольшое стадо косуль из четырех особей оказалось на островке – небольшой возвышенности посреди воды. Это заметили местные жители и сообщили специалистам «Охотзоопрома».

Те, объединившись с работниками частного охотничьего хозяйства, провели спасательную операцию. На лодках подошли к островку, отловили и загрузили в них косуль и вывезли на безопас­ное пространство. Кроме того, были случаи спасения зайцев.

По словам официального представителя «Охотзоопрома», в зоне паводков оказались и особо охраняемые природные территории. В том числе резерваты: Иргиз-Тургайский (Актюбинская область), Бокейординский (Западно-Казах­станская область), Акжаикский (Атырауская область), «Алтын дала» (Костанайская и Актюбинская области).

В настоящее время осуществляются мероприятия по учету поголовья сайгаков и архаров.