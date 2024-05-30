Спасали и диких животных Статьи 30 мая 2024 г. 5:06 2 Бек Нигметов Такие случаи не были часты, но имели место. Наводнения лишили зверей привычной среды обитания. фото предоставлено Минэкологии Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, вопросами безопасности диких животных, мониторингом их состояния занимается соответствующее структурное подразделение подведомственного им РГКП «ПО «Охотзоопром». Как сообщил официальный представитель РГКП Мадияр Имашев, дикие животные очень хорошо чувствуют приближающуюся угрозу, в том числе наводнения, и заблаговременно перемещаются в более безопасные места. Таким чутьем обладают не только копытные – косули, олени, но и хищники – волки, шакалы, а также лисицы, зайцы… Однако случаи их спасения нынче все-таки были. В Теректинском районе Западно-Казахстанской области в результате подтопления паводковыми водами небольшое стадо косуль из четырех особей оказалось на островке – небольшой возвышенности посреди воды. Это заметили местные жители и сообщили специалистам «Охотзоопрома». Те, объединившись с работниками частного охотничьего хозяйства, провели спасательную операцию. На лодках подошли к островку, отловили и загрузили в них косуль и вывезли на безопасное пространство. Кроме того, были случаи спасения зайцев. По словам официального представителя «Охотзоопрома», в зоне паводков оказались и особо охраняемые природные территории. В том числе резерваты: Иргиз-Тургайский (Актюбинская область), Бокейординский (Западно-Казахстанская область), Акжаикский (Атырауская область), «Алтын дала» (Костанайская и Актюбинская области). В настоящее время осуществляются мероприятия по учету поголовья сайгаков и архаров. #паводок #наводнение #дикие животные #спасение животных