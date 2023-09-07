Спасающие жизни извещатели появляются в домах нуждающихся жителей ВКО

Сотрудники ДЧС ВКО начали заблаговременно готовить жителей области к отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В первую очередь спасатели обходят дома более 3 тысяч социально незащищенных семей. ЧСники осматривают печи, дают противопожарные рекомендации, подсказывают, какие нарушения нужно экстренно устранить, чтобы избежать пожаров и отравлений угарным газом.

В домах нуждающихся восточноказахстанцев устанавливают датчики угарного газа. Их ежегодно закупают акиматы и неравнодушные спонсоры.

«С наступлением осенне-зимнего периода, когда активно используются печи на твердом топливе, вопрос пожарной безопасности обретает особую актуальность. В прошлый отопительный сезон установленные датчики угарного газа сработали своевременно в Глубоковском и Уланском районах, было спасено 8 человек. Всего за последние 4 года благодаря сигнализаторам было спасено 37 жизней, из них 28 детей. «Умные» устройства, прежде всего, ставим там, где проживают многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные граждане», – рассказал заместитель начальника ДЧС области Серик Амангелдин.

Приборы устанавливают по всей области. Так, в ходе очередного рейда извещатели появились в домах многодетных и малообеспеченных семей села Верх-Березовка.

«Датчики угарного газа сегодня становятся все более популярными. Они обеспечивают непрерывный контроль за невидимым и неощутимым угарным газом, которым может наполниться помещение при неправильной эксплуатации печей. При повышении допустимой концентрации токсичных веществ датчик-сигнализатор угарного газа подает звуковой аварийный сигнал, который оповестит об опасности», – отметили в ДЧС.

В заключение здесь напомнили, что при подготовке печей к отопительному периоду владельцам домов нужно устранить имеющиеся трещины, почистить дымоходы, установить предтопочные листы.