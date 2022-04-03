Столичные полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

3 апреля в 07:22 часов на канал 102 в Центр оперативного управления поступил вызов о том, что с моста по проспекту Кабанбай батыра мужчина намеревается спрыгнуть вниз.

Столичные полицейские оперативно прибыли на место. В это время мужчина находился за перилами моста. Сотрудники полиции пытались вступить в диалог с ним, но молодой человек не шел на контакт и всячески сопротивлялся и не подпускал к себе.

Оценив обстановку, старший лейтенант полиции Кайрат Куснеденов взял ситуацию в свои руки. Резко обхватив мужчину, он вытянул его из опасной зоны.

«Находясь на маршруте, в 07:22 часов был получен вызов. Мы в составе экипажа прибыли на место, где увидели, как мужчина находился на другой стороне перил, плакал и не подпускал к себе. Сначала к нему подбежал я. За считанные секунды мне удалось приблизиться к мужчине и схватить его. Тут подоспели мои напарники. Несмотря на усилия мужчины вырваться, мы затащили его снова на мост. Для выяснения обстоятельств доставили его в управление полиции района Есиль», – говорит инспектор службы Полка патрульной полиции Кайрат Куснеденов.

Что подтолкнуло 29-летнего мужчину на такой необдуманный поступок, выясняется.