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​Спасибо спонсорам
Сергей ГОРОВ, Аксу

Тут действуют секция по борьбе джиу-джитсу и акробатическая студия «Ирина». Воспитанники Ирины Елкиной и Игоря Голдобина – неоднократные победители и призеры международных, республиканских и областных соревнований. Для их дальнейшего спортивного роста нужна была модернизация тренировочного зала.

Благодаря заботе властей и спонсоров зал полностью реконструирован. В нем провели капитальный ремонт: заменили окна, двери, пол, освещение, установили новое спортивное оборудование, в раздевалках обустроили санузлы и душевые.

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