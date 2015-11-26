​Спасибо спонсорам

Тут действуют секция по борьбе джиу-джитсу и акробатическая студия «Ирина». Воспитанники Ирины Елкиной и Игоря Голдобина – неоднократные победители и призеры международных, республиканских и областных соревнований. Для их дальнейшего спортивного роста нужна была модернизация тренировочного зала.

Благодаря заботе властей и спонсоров зал полностью реконструирован. В нем провели капитальный ремонт: заменили окна, двери, пол, освещение, установили новое спортивное оборудование, в раздевалках обустроили санузлы и душевые.