​Спасибо тебе, Настя!

Как выяснилось, она большой любитель газет. В семье часто происходят по этому поводу скандалы. Мать просит: Настя, надо сделать то и то, Настя отвечает: дочитаю газету, сделаю.
Узнав, что я работаю корреспондентом, Настя тут же напросилась в собеседники и стала высказывать свою точку зрения, оценивая совсем не по-детски продукцию печатных СМИ:
– Читаю не все, выборочно, обращая внимание на тему, заголовок и обязательно снимок. Нравится, когда в газетных статьях язык легкий. Наверное, до серьезных материалов не доросла еще. А вот насчет газетных снимков хочу поспорить…
Ошарашила с первых слов: «Президент на снимках чаще улыбается, чем все чиновники, вместе взятые, сидят за столом, почему-то с авторучкой в руках, все серьезные, недоступные, к таким, вырасту, на прием не пойду, или я не права?»
К подобному повороту событий, честно признаюсь, готов не был. Вот это оппонент по газетному восприятию в 13 лет...
В данном случае я про себя. У меня давно зрели претензии к снимкам, где запечатлены руководители госорганов, как центральных, так и местных. Ладно, госорганов, а то и хозяйственники, предприниматели. Недавно у директора аграрного ТОО брал интервью. Попросил привезти снимок. На фото, которое привезли, он восседает под развернутым государственным флагом с холодно-отстраненным взглядом.
Простите, как может Насте понравиться этот дяденька, на лице которого давно почили в бозе человеческие эмоции.
А может, лучше выедем в поле, у его кромки сделаем фото, предложил я тогда бизнесмену, все-таки речь идет о проблемах земледелия. Чем вам не нравится официальный снимок, возразил он, чем я хуже других…
Что называется, приехали.
Да, Настя разворошила во мне дремавшую тему, спасибо тебе за это. Снимок не все, но очень многое говорит о человеке, не зря экстрасенсы используют именно этот материал для раскрытия разного рода тайн. Бывает, фотокоры действуют по шаблону, однако куда чаще сами носители портретов выбирают для себя, как им кажется, наиболее привлекательный ракурс, порой напуская на лицо важность.
К таким, Настя права, точно не захочется пойти на прием. А устами младенца, как известно, глаголет истина.
На будущее, если хотите видеть удачный снимок в газете, вспомните о 13-летней Насте, сделайте лицо попроще, станьте самим собой.
Удачный снимок, если один в один – половина успеха печатной статьи, если не больше.