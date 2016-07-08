​Спасибо тебе, Настя!

Как выяснилось, она большой любитель газет. В семье часто происходят по этому поводу скандалы. Мать просит: Настя, надо сделать то и то, Настя отвечает: дочитаю газету, сделаю.

Узнав, что я работаю корреспондентом, Настя тут же напросилась в собеседники и стала высказывать свою точку зрения, оценивая совсем не по-детски продукцию печатных СМИ:

– Читаю не все, выборочно, обращая внимание на тему, заголовок и обязательно снимок. Нравится, когда в газетных статьях язык легкий. Наверное, до серьезных материалов не доросла еще. А вот насчет газетных снимков хочу поспорить…

Ошарашила с первых слов: «Президент на снимках чаще улыбается, чем все чиновники, вместе взятые, сидят за столом, почему-то с авторучкой в руках, все серьезные, недоступные, к таким, вырасту, на прием не пойду, или я не права?»

К подобному повороту событий, честно признаюсь, готов не был. Вот это оппонент по газетному восприятию в 13 лет...

В данном случае я про себя. У меня давно зрели претензии к снимкам, где запечатлены руко­водители госорганов, как цент­ральных, так и местных. Ладно, госорганов, а то и хозяйст­венники, предприниматели. Недавно у директора аграрного ТОО брал интервью. Попросил привезти снимок. На фото, которое привезли, он восседает под развернутым государственным флагом с холодно-отстраненным взглядом.

Простите, как может Насте понравиться этот дяденька, на лице которого давно почили в бозе человеческие эмоции.

А может, лучше выедем в поле, у его кромки сделаем фото, предложил я тогда бизнесмену, все-таки речь идет о проблемах земледелия. Чем вам не нравится официальный снимок, возразил он, чем я хуже других…

Что называется, приехали.

Да, Настя разворошила во мне дремавшую тему, спасибо тебе за это. Снимок не все, но очень многое говорит о человеке, не зря экстрасенсы используют именно этот материал для раскрытия разного рода тайн. Бывает, фотокоры действуют по шаб­лону, однако куда чаще сами носители портретов выбирают для себя, как им кажется, наиболее привлекательный ракурс, порой напуская на лицо важность.

К таким, Настя права, точно не захочется пойти на прием. А устами младенца, как известно, глаголет истина.

На будущее, если хотите видеть удачный снимок в газете, вспомните о 13-летней Насте, сделайте лицо попроще, станьте самим собой.

Удачный снимок, если один в один – половина успеха печатной статьи, если не больше.