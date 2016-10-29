​Спасибо за милосердие

Она от всей души поблагодарила коллег за самоотверженный труд, милосердие и сопереживание, за внимание к социально уязвимым слоям населения.

В этот же вечер наградили победителей республиканского конкурса «Лучший работник в системе социальной защиты» в пяти номинациях. Лучшим работником пенсионной системы названа руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения № 1 департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции МЗСР РК по городу Алматы Ризвангуль Дараева. Лучшим работником системы социального страхования стала руководитель Сарыаркинского районного отделения департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по городу Астане Марина Пушкарева. Звания лучшего менеджера-организатора социальной сферы удостоена директор Жамбылского областного центра реабилитации и адаптации детей-инвалидов Марал Шлыкова. Лучшим социальным работником признана учитель-дефектолог Кушумского детского психоневрологичес­кого медико-социального учреждения Вероника Протопопова и лучшим работником сферы занятости населения – специалист высшей категории центра занятости города Кызылорды Алтай Муханов. За успешную работу и сотрудничество награждены медико-социальное учреждение «Усть-Каменогорский детский центр оказания специальных социальных услуг» и общественное объединение «Реабилитационный творческий центр «Өмір» Павлодарской области.