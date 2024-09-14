Спасли мальчика, укушенного осой

Мой сын случайно выпил с напитком осу. Она ужалила его уже в горле. В больнице станции Матай сыну незамедлительно оказали медицинскую помощь – прокапали и сделали инъекцию от анафилактического шока».

Доктор Касенова посоветовала маме ужаленного осой ребенка все-таки обратиться к ЛОР-врачу, чтобы и он осмотрел подростка.

«В Талдыкоргане, в многопрофильной больнице доктор осмотрел сына и сказал ему, что он в рубашке родился, в горле отеков нет, помощь пос­ле укуса оказана своевременная. Желаем Жанар Жекеевне и медперсоналу больницы здоровья, благополучия в семье», – написала мама мальчика.