Спасли мальчика, укушенного осой Свежий выпуск 14 сентября 2024 г. 2:16 97 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Случай произошел в области Жетысу. Благодарность медику в соцсети высказала мама мальчика: «Хочу выразить огромную благодарность врачу-терапевту Матайской узловой больницы Касеновой Жанар Жекеевне. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Мой сын случайно выпил с напитком осу. Она ужалила его уже в горле. В больнице станции Матай сыну незамедлительно оказали медицинскую помощь – прокапали и сделали инъекцию от анафилактического шока». Доктор Касенова посоветовала маме ужаленного осой ребенка все-таки обратиться к ЛОР-врачу, чтобы и он осмотрел подростка. «В Талдыкоргане, в многопрофильной больнице доктор осмотрел сына и сказал ему, что он в рубашке родился, в горле отеков нет, помощь после укуса оказана своевременная. Желаем Жанар Жекеевне и медперсоналу больницы здоровья, благополучия в семье», – написала мама мальчика. #мальчик #врач #скорая помощь #ОСА #доктор Касенова