​Спасти пастбищный потенциал

– Жексенбай Картабаевич, каковы основные цели и задачи проекта закона «О пастбищах» и чем обусловлена важность этого документа сегодня?

– Основной целью разработанного депутатами Парламента – членами фракции «Нур Отан» законопроекта является реализация Послания Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года, в котором указывалась необходимость развития отгонного животноводства и возрождения его с учетом новых научных, технологических, управленческих достижений. На развитие отечественного животноводства также нацелены 35-й и 97-й шаги Плана нации «100 конкретных шагов» Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Законопроект направлен на решение задач, касающихся улучшения состояния инфраструктуры пастбищ, предотвращения процессов деградации пастбищных земель и сохранения экологической целостности пастбищных экосистем в окружающей среде, а также на увеличение производства экологически чистой животноводческой продукции, для того чтобы Казахстан мог стать глобальным игроком в области производства мяса и мясомолочной продукции.

– Площади пастбищ Казахстана занимают пятое место в мире. Но рационально ли мы пользуемся этим потенциалом? В чем, по-вашему, заключалась ошибка прежнего подхода к пастбищным территориям?

– Действительно, наша страна является аграрной и занимает по земельной площади девятое место в мире – сам бог велел не только обеспечить собственное население продуктами питания, но и экспортировать их. В республике имеется около 188 миллионов гектаров пастбищ, из которых используются только 80 миллионов гектаров, что составляет лишь 43%. При этом 27 миллионов гектаров из них деградированы и большая доля приходится на земли, расположенные вблизи населенных пунктов.

Причиной деградации пастбищных земель вокруг населенных пунктов является их перенасыщение скотом. Из-за ухудшения кормового баланса сельские производители не имеют возможности, с одной стороны, увеличить поголовье животных, с другой – повысить уровень продуктивности имеющегося поголовья. Отсюда – низкая рентабельность и убыточность животноводства в целом по республике.

Другая причина – неиспользование возможностей отгонного животноводства, обусловленное отсутствием инфраструктуры, в первую очередь обводнения на отдаленных пастбищах, что затрудняет их использование для выпаса скота. Более 80% всего поголовья сельскохозяйственных животных сосредоточено в частных подворьях, хозяева которых в силу экономических факторов выпасают скот в радиусе 5–7 километров от места своего проживания. Отсюда видно, что в республике имеется огромный потенциал естественных пастбищных угодий, который в недостаточной мере используется для создания устойчивой кормовой базы и получения экологически чистой и дешевой продукции животноводства.

К сожалению, у нас отсутствует закон о пастбищах для решения вышеперечисленных вопросов, а значит, отсутствует четкое законодательное регулирование общественных отношений в области использования пастбищ. До сих пор на законодательном уровне не определен уполномоченный орган в области рационального использования пастбищ.

Земельные отношения в сфере сельского хозяйства в основном регулируются только Земельным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». Нормами вышеуказанных нормативных правовых актов в недостаточной степени регламентирован широкий спектр воп­росов, возникающих в облас­ти управления и рационального использования пастбищных ресурсов.

– В чем, по-вашему, должна состоять роль госорганов по обеспечению условий для развития пастбищных земель?

– В первую очередь местные исполнительные органы района и города районного значения, поселка, села, сельского округа должны по согласованию с органами местного самоуправления разработать план по управлению пастбищами и их использованию и вынести на утверждение местным представительным органам района, для того чтобы рационально использовать пастбищные угодья вокруг населенных пунктов и в пределах административно-территориальной единицы сельского округа и отгонных пастбищ.

Кроме того, для ведения совместной деятельности возможно образование объединений пастбищепользователей, которые должны соблюдать пастбищеобороты, зоогигиенические и ветеринарные требования, а также заключать соглашения об использовании пастбищ. Здесь следует отметить, что соглашения заключаются акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа с собственниками земельных участков, или землепользователями, и представителями пастбищепользователей в соответствии с планами по управлению пастбищами и их использованию.

Исполнительные органы также участвуют в собрании местного сообщества по вопросам использования пастбищ по выполнению плана по управлению пастбищами и их использованию.

– Согласно законопроекту, в Казахстане планируется соз­дать общественно-координационные органы по вопросам использования пастбищ. Чем конкретно будут заниматься эти структуры?

– Сегодня огромное количество территорий пастбищ не управляется и не регулируется на должном уровне и в полном объеме, так как не был определен в правовом поле уполномоченный орган. Поэтому в первую очередь законопроектом предусмотрена норма, согласно которой Правительство определяет уполномоченный государственный орган, осуществляющий регулирование в области управления и использования пастбищ. Законопроект предусматривает и передачу в компетенцию уполномоченного органа утверждения предельно допустимых нормативов содержания сельскохозяйственных животных в разрезе регионов. Таким образом, в результате введения данной нормы существенно уменьшится нагрузка на пастбищные участки, расположенные вблизи населенных пунктов, что позволит предот­вратить ухудшение и деградацию пастбищных земель.

Также законопроектом предлагается ряд поправок по расширению полномочий органов местного самоуправления, касающихся рационального использования пастбищ в части распределения и управления ими на соответствующих территориях, определение пастбищных участков, расположенных в пределах границ городов районного значения, поселков, сельских населенных пунктов, подготовка предложений по распределению земельных участков пользователями, участие в разработке плана по управлению и использованию пастбищ. Эти нормы дают возможность населению повлиять на исполнительные органы в части принятия более демократичных решений по наболевшим вопросам сельчан касательно распределения между пастбищепользователями и собственниками пастбищных угодий.

Предлагается норма по объединению пастбищепользователей путем кооперации владельцев сельскохозяйственных животных, находящихся в частном подворье, крестьянских (фермерских) хозяйств, где они представляют интересы владельцев сельскохозяйственных животных для соответствующей административно-территориальной единицы. Такие объединения позволяют укрупнять мелкие частные гурты на более крупные и дают возможность более эффективно и рационально использовать отдаленные пастбищные участки (отгонные пастбища).

– Каким образом законопроектом регулируются вопросы пастбищного водоснабжения?

– Для развития отгонного животноводства в Казахстане Глава государства поручил обводнить пастбища с целью вовлечения в оборот отдаленных участков и развития инфраструктуры пастбищ. Организация строительства колодцев требует больших финансовых ресурсов, что до настоящего времени сдерживало реализацию мероприятий по обводнению пастбищ и развитию отгонного животноводства.

В рамках программы «Агробизнес-2020» определена технология строительства инфраструктуры с учетом использования альтернативных источников энергии (ветряных насосов), составлен расчет себестоимости строительства инфраструктуры, определено необходимое количество колодцев для строительства с целью обводнения пастбищ и общая сумма инвестиционных субсидий, разрабатывается механизм выплаты инвестиционных субсидий для товаропроизводителей, занимаю­щихся отгонным животноводством. Таким образом, в период с 2013 по 2020 год планируется обводнение более 8 миллионов гектаров пастбищных угодий путем строительства 4 тысяч колодцев. Затраты составят около 28 миллиардов тенге, при этом объем необходимых бюджетных средств для инвестиционного субсидирования до 2020 года составит до 22 миллиардов тенге.

Также для стимулирования личных подсобных хозяйств к развитию отгонного животноводства предусматривается строительство колодцев за счет бюджетных средств. Государство, в свою очередь, будет осуществлять их обслуживание и взимать плату за пользование с владельцев скота. В связи с этим в законопроекте предусмотрена норма для стимулирования пастбищепользователей, где приоритетное право доступа к обводнительным сооружениям для водопоя скота, построенным на отгонных участках за счет бюджетных средств, и естественным водоемам имеют пастбищепользователи, поголовье скота которых содержится на отгонных пастбищах.

– Изучался ли международный опыт в ходе подготовки законопроекта и если да, то какой именно опыт оказался наиболее подходящим нашей стране?

– Да, изучался. Так, в Великобритании Законом «О пастбищах» регулируются вопросы их экс­плуатации, организации выпаса скота и борьбы с вредными растениями. Аналогичный акт действует в Монголии. Согласно ему осуществляются меры по мелиорации и обводнению пастбищ. Правительством этой страны на финансирование мероприятий по развитию пастбищ ежегодно выделяется 2–2,8 миллиона долларов. Подобные законы сущест­вуют в России, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

К сожалению, законы о пастбищах вышеуказанных стран не учитывают специфику и традиции выпаса скота, которые использовали наши предки. Поэтому нам пришлось в каждой норме, касающейся эффективного и рационального использования пастбищ, учитывать вышеперечисленные особенности. Таким образом, законопроекты разработаны с учетом специфики нашей республики.

– На каких принципах должно базироваться развитие пастбищного хозяйства в будущем?

– Грамотное, научно обоснованное использование пастбищных земель базируется на применении экологически безопасных норм нагрузки скота на единицу площади, соблюдении сроков начала и окончания выпаса, оптимальных коэффициентов отчуждения травостоя, сезонного выпаса и пастбищеоборотов. Новые принципы развития пастбищного хозяйства в будущем должны базироваться на экологической устойчивости, экономической стабильности и закреплении возможности комп­лексных форм землепользования. Указанные задачи должны быть решены с учетом экологической уязвимости районов по обводнению, восстановлению и улучшению пастбищ, совершенствованию землепользования с целью повышения качества летних, весенних и осенних пастбищ и сохранения их продуктивного долголетия.