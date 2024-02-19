Спектакль «Гауһартас» побил театральный рекорд Казахстана

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Столичный МТЮЗ установил рекорд: музыкальную драму «Гауһартас», премьера которой состоялась ровно год назад, казахстанские зрители смогли посмотреть 165 раз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Спектакль всегда проходит с аншлагом. В общей сложности, постановку уже посмотрели около 68 тысяч зрителей. Спектакль также был показан на сценах театров городов Актау, Атырау, Уральск, Талдыкорган, Алматы, Тараз, Шымкент и Туркестан. В текущем году запланированы гастроли артистов и в других регионах.

Спектакль представляет собой сценическую версию одноименной повести выдающегося писателя-драматурга Дулата Исабекова «Гауһартас». В основу произведения взята история простой семьи, жившей в казахской степи в семидесятые годы. Режиссёром-постановщиком спектакля является заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.

Спектакль имеет и другие достижения. Так, музыкальная драма «Гауһартас» признана «Лучшим спектаклем» в номинации «Театральное искусство» национальной премии «UMAI-2023».

Кроме того, исполнительница главной роли Инабат Ризабекова победила в номинации «Актриса года-2023». А танец «Кудаша», исполненный артистами в музыкальной драме под одноименную народную песню, стал трендовым среди молодежи. Видеоролик в соцсетях буквально за несколько часов собрал более миллиона просмотров, став вирусным в том числе и в Китае.

 

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#культура #Минкультуры #спектакль

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