​Спектр правовых вопросов

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Ольга Файнштейн

Лю Чжицян констатировал высокий уровень взаимодействия и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Шахрат Нурышев передал поздравление недавно назначенному министру юстиции КНР Чжан Цзюню и поблагодарил китайскую сторону за оказанное содействие в вопросе передачи осужденных казахстанских граждан для дальнейшего отбывания наказания на Родине. С сентября 2015 года в соответствии с договором между РК и КНР китайской стороной было передано 11 наших граждан, отбывающих наказание на территории КНР различные сроки наказания. Еще 12 граждан Казахстана в данный момент отбывают наказание на территории Китая. Вопрос о передаче троих из них будет решен в ближайшее время.

Казахстанский дипломат выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с Министерством юстиции КНР по всему спектру правовых вопросов.

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