​Спешим на стадионы в выходные

Напомним, что по итогам сезона элиту покинут 2 клуба. Команда, которая займет 10-е место, примет участие в переходном матче с командой, занявшей 3-е место в Первой лиге. Теперь клубы, которым осталось провести 11 пое­динков, будут играть строго по выходным – по субботам и воскресеньям. Конечно же, отныне каждое добытое или потерянное очко будет буквально на вес золота.

Что касается завершившихся встреч, то они проходили в бескомпромиссной борьбе. К неожиданностям тура стоит отнести поражение в родных стенах карагандинского «Шахтера» от «Тараза» – 0:1. У «горняков» большие проблемы с нападением, а такие команды, как представитель Жамбылской области, как раз относятся к категории соперников с упором на оборону. При этом южане очень часто преуспевают в контратаках, одну такую успешную и провел на 83-й минуте гаитянский футболист Жан-Эд Морис.

Выездные победы в минувший уик-энд также одержали: павлодарский «Иртыш», обыгравший уральский «Акжайык» 1:0 (гол на 18-й минуте забил Игорь Бугаев), а также алматинский «Кайрат», который смог переиграть в Актобе одноименный клуб – 2:1. У алматинцев голы забивали Жерар Гоу (39-я минута) с пенальти и Георгий Жуков (77-я минута) с игры, а у хозяев результативную атаку на 50-й ми­нуте провел Кирилл Шестаков.

В свою очередь домашние победы одержали: «Атырау» над костанайским «Тоболом» – 1:0 (на 28-й минуте эффектно сыграл Предраг Сикимич), ну а самый крупный счет в туре был зафиксирован в Щучинске, где кокшетауский «Окжетпес» «растерзал» кызылординский «Кайсар» – 3:1. В составе «синегорцев» голами отметились Александр Марочкин

(15-я минута), Виталий Волков

(30-я минута) и Александр Козлов (81-я минута), у южан гол престижа на 68-й минуте провел Матиас Курьор.