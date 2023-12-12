Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео

Спецоперацию сотрудники управления по противодействию наркопреступности при содействии полицейского спецназа провели на днях.

Задержан 28-летний Д., бармен одного из заведений города.

«Как свидетельствуют оперативные данные, фигурант сбывал наркотики на рабочем месте. Его преступная деятельность была официально задокументирована: незадолго до ареста он продал «клиенту» дозу синтетического наркотика.

При задержании у подозреваемого найден и изъят сверток с белым порошкообразным веществом со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза.

В УП Медеуского района проводится досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Наркоделец взят под стражу», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Дидар Аханов.