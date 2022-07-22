Фото с сайта polisia.kz
Общество
Спецназ задержал квартирных воров в коттеджном городке Алматы

Квартирных воров, орудовавших в коттеджном городке Алматы, задержала полиция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По сведению криминальной полиции города, злоумышленников, а их трое, спецназ задержал с поличным после того, как они обворовали частный дом 34-летнего алматинца, похитив оттуда деньги и ювелирные украшения.

"В составе группы трое мужчин 1984, 1987 и 1991 годов рождения. Все ранее судимые. Передвигались по городу на автомашине Toyota Camry. Преступная деятельность фигурантов была подтверждена результатами специальных и оперативных мероприятий. Сейчас установлена их причастность к четырем квартирным кражам. Обворовывали они исключительно частные коттеджи. Уносили с собой негабаритную цифровую технику, сбережения и ювелирные изделия. По нашим оперативным данным, подозреваемые имели постоянные точки сбыта краденого имущества. Скупщики тоже будут задержаны и понесут наказание", – отметил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.


 

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