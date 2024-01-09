Онлайн-казино незаконно работало в Казахстане

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Помимо организации незаконного игорного бизнеса, онлайн-платформа оказывала услуги букмекера без лицензии

Фото из открытых источников

Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ по Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Отмечается, что помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. При этом деньги принимались через интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх также несовершеннолетним.

Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге, отметили в агентстве.

"Расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и деньги на общую сумму 1,5 млрд тенге. Также изъяты автомашины "Mercedes-Maybach S500" и "Lamborghini Huracan", - сообщили в АФМ.

В ведомстве напомнили, что в республике запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.

#АФМ #нарушение #онлайн-казино #1WIN #букмекер

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