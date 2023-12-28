Спецпособие по SMS

Потенциальных получателей спецпособия посчитали в ЕНПФ. В расчет взяли тех вкладчиков, на счетах которых имеются обязательные профессиональные пенсионные взносы за семь лет и более.

На спецпособие могут рассчитывать и те, кто сейчас работает на вредном производстве, и те, кто уже уволился. Различие только в источниках выплаты. Для первых она будет формироваться из четырех источников – средств работодателя, страховой компании, ЕНПФ и республиканского бюджета, для вторых – только из двух последних.

По словам руководителя Карагандинского департамента труда и соцзащиты населения Нуркена Блялова, назначение спецпособия будет происходить в проактивном режиме, то есть без личного участия заявителя. Ему придет SMS-уведомление с номера 1414. Если же оно не поступит, то работнику, уволившемуся с вредного производства, нужно будет обратиться в отделения НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан», то есть в ЦОНы.