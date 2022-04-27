Спецсчёт в трёх банках теперь могут открыть казахстанцы онлайн

Получение семи социальных выплат на портале электронного правительства (eGov.kz) стало удобнее и граждане могут автоматически открыть специальный счет в трех банках. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью

АО "НИТ", передает Kazpravda.kz.

Теперь при оформлении социальных выплат, пособий и пенсий на портале eGov.kz, не нужно вручную вносить 20-значный номер счета (IBAN). Система получит доступные счета по ИИН заявителя, что в свою очередь исключает вероятность ошибочного ввода номера счета.

Специальный счет для получения пособий можно открыть в трех банках страны: Halyk Bank, Kaspi.kz и АО "Банк Центр Кредит".

Данная функция доступна в следующих социальных госуслугах Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН РК):

1. Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком;

2. Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида;

3. Назначение государственного социального пособия по инвалидности;

4. Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца;

5. Назначение единовременной выплаты на погребение;

6. Назначение пособия многодетной семье;

7. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты.

"Наша команда на постоянной основе работает над повышением качества и удобством получения предоставляемых услуг на портале eGov.kz. Ранее при оформлении заявок на пособие и выплаты нужно было вводить номер счета вручную, и зачастую пользователи могли ошибиться при вводе номера счета. Сейчас же при наличии счета и выборе банка, счет автоматически появляется на экране. Если же он отсутствует, то его можно открыть при получении услуги. Новая функция сэкономит время и существенно упростит процесс оформления социальных выплат и пособий", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Для открытия специального счета при получении государственных услуг пользователям необходимо:

- выбрать необходимую услугу, заполнить обязательные поля;

- выбрать банк из списка (Halyk Bank, Kaspi.kz и АО "Банк Центр Кредит" и т.д.);

- выбрать счет для зачисления денег (счет подтягивается автоматически из системы банка);

- подписать заявку одним из доступных способов и ожидать её обработки.

При наличии специального счета в банках, он отобразится в списке и запрос будет направлен на рассмотрение в уполномоченный орган (МТСЗН РК). Данные о статусе запроса можно будет отслеживать в Личном кабинете пользователя на eGov.kz.

Услуга реализована благодаря совместной работе АО "Национальные информационные технологии", Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Halyk Bank, Kaspi.kz, АО "Банк ЦентрКредит" и Министерства труда и социальной защиты населения РК, добавили в пресс-службе.