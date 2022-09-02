Спикер Сената Маулен Ашимбаев: Цель новой экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан

На совместном заседании палат Парламента Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана и системно изложил приоритеты развития нашей страны на предстоящий период. Речь идет о новой экономической политике, развитии реального сектора экономики, снижении доли государства в экономике, перезагрузке госуправления, реализации принципов верховенства права и других стратегических направлениях.

Цель новой экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всех граждан страны. Важнейшими принципами этой политики является стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода.

Президент страны указал на необходимость отхода от принципов госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику. Будут также предоставлены возможности экономическим субъектам в сфере ценообразования при одновременном учете интересов социально-уязвимых категорий граждан.

На реализацию принципа справедливости в социально-экономической сфере нацелена и налоговая реформа, предполагающая, в частности, переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики и введение «налога на роскошь».

Глава государства в Послании также ответил на запрос граждан о справедливом распределении средств Национального фонда.

Символично, что именно в рамках Года детей объявлено о старте проекта «Нацфонд – детям». В рамках этой инициативы половина инвестиционных доходов фонда будут переводиться на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Эти средства в будущем будут использованы для получения образования и приобретения жилья.

Данная инициатива приблизит Нацфонд к его изначальной ключевой миссии – служить фондом будущих поколений.

В Послания также охвачены вопросы дальнейшего развития политической сферы. Глава государства объявил о досрочных президентских выборах и выборах в Мажилис Парламента и маслихаты.

Открытый формат объявления сроков предстоящего электорального цикла является показателем новой политической культуры. Уверен, что этот шаг послужит укреплению доверия между обществом и властью.

Большой блок конституционной реформы, одобренной на всенародном референдуме, был направлен на принципиальное обновление важных политических институтов - Парламента, партий, маслихатов, а также партийной и избирательной системы. В этой связи досрочные выборы приведут ключевые органы власти в соответствие с обновленными нормами Конституции.

Все эти изменения и инициативы требуют соответствующего законодательного обеспечения.

Сенаторы готовы активно работать в этом направлении с коллегами из Мажилиса и Правительства, а также с экспертами и представителями общественности в целях формирования правовой базы Нового справедливого Казахстана.