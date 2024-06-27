Спикер Сената назвал провокацией заявления о причастности Казахстана к инциденту в Киеве

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«Любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован, какие-то наши госорганы были заинтересованы - это провокации и инсинуации, которые не соответствуют действительности. На этот счет глава государства четко изложил свою позицию, прокомментировал эту ситуацию. На сегодня в Казахстане все вопросы решаются в рамках правового поля, законов нашей страны», - сказал Ашимбаев.

Он напомнил, что глава государства поручил принять меры по всестороннему расследованию происшествия.

«Глава государства дал поручение, учитывая, что Айдос Садыков и его супруга являются гражданами Казахстана, принять необходимые меры по обеспечению их прав. Генеральная прокуратура нашей страны подключилась к расследованию, она на связи со своими коллегами из Украины. И с нашей стороны оказывается все необходимое содействие», - отметил глава Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что любые заявления о заинтересованности Казахстана в убийстве журналиста не имеют под собой основания.

«В этой ситуации какие-либо заявления о том, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, полностью не соответствуют реальности, являются прямыми провокациями для того, чтобы вовлечь Казахстан в какие-то геополитические игры. Позиция здесь четкая, ясная, в соответствии с законами страны, это преступление будет расследовано нашими правоохранительными органами и коллегами из Украины. И вся необходимая информация будет донесена до общественности», - сказал спикер Сената.

Напомним, что 18 июня в Киеве неизвестный стрелял в автора телеграм-канала Айдоса Садыкова.