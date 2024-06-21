Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: Генпрокуратура сделала заявление

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению главы государства Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту покушения на убийство казахстанского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова, находящегося в Киеве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК

«По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления и задержанию подозреваемых. Вчера генпрокурор Казахстана обратился в адрес генпрокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей. Ход расследования уголовного дела Генпрокуратура взяла на особый контроль», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, 18 июня в казахстанского оппозиционного журналиста стреляли в Киеве. В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего.

Также глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о происшествии.