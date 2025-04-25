Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной Папы Римского

Соболезнования
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева посетил Апостольскую нунциатуру Святого Престола в Республике Казахстан. Спикер Палаты выразил соболезнования Апостольскому Нунцию Джорджу Джорджу Панамтхундилу и всем католикам в связи с кончиной Папы Римского Франциска, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Н.Байбулин

Маулен Ашимбаев оставил запись в книге соболезнований, отметив, что Понтифик внес значительный вклад в продвижение принципов справедливости, милосердия, укрепления диалога между религиями и культурами. Спикер Сената подчеркнул, что визит Папы Римского Франциска в Астану в 2022 году и участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий стали историческими событиями.

В ходе беседы с Послом, Маулен Ашимбаев отметил, что казахстанцы с теплотой вспоминают слова Папы Римского Франциска, когда он охарактеризовал Казахстан как «страну встреч», где «слушают и уважают друг друга в многообразии», подчеркнув, что его отношение к нашей стране навсегда останется в сердцах казахстанцев.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Глава государства назвал Понтифика выдающимся духовным лидером и великим пастырем мира, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #соболезнования #папа Римский

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