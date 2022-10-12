Фото: пресс-служба Сената/Н. Байбулин
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Спикер Сената Парламента РК встретился с вице-президентом Вьетнама

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан.

Приветствуя вице-президента Вьетнама, спикер Сената выразил признательность за участие делегации этой страны в VI Саммите СВМДА, проходящем в эти дни в столице Казахстана. Маулен Ашимбаев поблагодарил высокую гостью за оказанную Вьетнамом поддержку VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором активное участие приняли представители Совета правления Вьетнамской буддийской сангхи.

Маулен Ашимбаев также отметил высокую динамику развития взаимоотношений между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам, сложившуюся за 30 лет с момента установления дипломатических отношений.

«С удовлетворением хотел бы отметить сложившийся высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом. Мировое сообщество постепенно выходит из пандемии и динамика деловых контактов возрастает. В этой связи мы могли бы активно поработать и по углублению межпарламентского сотрудничества в предстоящий период», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в ходе встречи спикер проинформировал вице-президента Вьетнама о проводимых в стране по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева масштабных политических реформах, которые направленны на модернизацию политической, экономической и социальной сфер страны. Маулен Ашимбаев акцентировал внимание участников встречи на главном внутриполитическом событии этого года – выборах президента Казахстана, которые пройдут 20 ноября и станут своеобразной перезагрузкой политической системы страны.

В свою очередь Во Тхи Ань Суан подчеркнула важность укрепления международного сотрудничества наших стран и дальнейшего усиления торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма.

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