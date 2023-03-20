Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК

Общество
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По оперативным данным из регионов, в списки избирателей включены 12 035 578 граждан, в голосовании приняли участие 6 366 441 граждан.

Фото: Kazpravda.kz

Центральная избирательная комиссия представила предварительные результаты голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, прошедших 19 марта, сообщает Kazpravda.kz.

По оперативным данным из регионов, в списки избирателей включены 12 035 578 граждан, в голосовании приняли участие 6 366 441 граждан.

Так, окружные избирательные комиссии представили следующие данные о кандидатах, набравших максимальное количество голосов:

По городу Астана - Даулет Турлыханов, Даулет Мукаев.

По городу Алматы - Ермурат Бапи, Ерлан Стамбеков, Бакытжан Базарбек.

По городу Шымкент - Данабек Исабеков, Болатбек Нажиметдинулы.

По Абайской области - Нуртай Сабильянов.

По Акмолинской области - Айна Мусыралимова.

По Актюбинской области - Казыбек Абишев.

По Алматинской области - Ардак Назаров, Данияр Казкарауов.

По Атырауской области - Адиль Жубанов.

По Западно-Казахстанской области - Абзал Куспан.

По Жамбылской области - Мукаш Искандиров, Гульдара Нурумова.

По Жетысуской области - Руслан Кожасбаев.

По Карагандинской области - Кудайберген Бексултанов, Арман Калыков.

По Костанайской области - Еркин Абил.

По Кызылординской области - Мархабат Жайымбетов.

По Мангистауской области - Едил Жанбыршын.

По Павлодарской области - Амантай Жаркынбек.

По Северо-Казахстанской области - Еркебулан Мамбетов.

По Туркестанской области - Кайрат Балабиев, Уласбек Садибеков, Темир Кырыкбаев.

По Улытауской области - Ерболат Сатыбалдин.

По Восточно-Казахстанской области - Тумашинов Лукбек.

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