Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК

По оперативным данным из регионов, в списки избирателей включены 12 035 578 граждан, в голосовании приняли участие 6 366 441 граждан.
Центральная избирательная комиссия представила предварительные результаты голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, прошедших 19 марта, сообщает Kazpravda.kz.
По оперативным данным из регионов, в списки избирателей включены 12 035 578 граждан, в голосовании приняли участие 6 366 441 граждан.
Так, окружные избирательные комиссии представили следующие данные о кандидатах, набравших максимальное количество голосов:
По городу Астана - Даулет Турлыханов, Даулет Мукаев.
По городу Алматы - Ермурат Бапи, Ерлан Стамбеков, Бакытжан Базарбек.
По городу Шымкент - Данабек Исабеков, Болатбек Нажиметдинулы.
По Абайской области - Нуртай Сабильянов.
По Акмолинской области - Айна Мусыралимова.
По Актюбинской области - Казыбек Абишев.
По Алматинской области - Ардак Назаров, Данияр Казкарауов.
По Атырауской области - Адиль Жубанов.
По Западно-Казахстанской области - Абзал Куспан.
По Жамбылской области - Мукаш Искандиров, Гульдара Нурумова.
По Жетысуской области - Руслан Кожасбаев.
По Карагандинской области - Кудайберген Бексултанов, Арман Калыков.
По Костанайской области - Еркин Абил.
По Кызылординской области - Мархабат Жайымбетов.
По Мангистауской области - Едил Жанбыршын.
По Павлодарской области - Амантай Жаркынбек.
По Северо-Казахстанской области - Еркебулан Мамбетов.
По Туркестанской области - Кайрат Балабиев, Уласбек Садибеков, Темир Кырыкбаев.
По Улытауской области - Ерболат Сатыбалдин.
По Восточно-Казахстанской области - Тумашинов Лукбек.