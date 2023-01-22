Сплошные поражения: казахстанские боксерши проигрывают на чемпионате Азии в Тайланде

Женская сборная Казахстана по боксу до сих пор не одержала ни одной победы.

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Казахстанка Шахназ Исаева уступила Порнтип Буапой из Таиланда, передает Кazpravda.kz со ссылкой Vesti.kz.

Бой за звание чемпионки Азии по боксу до 22 лет состоялся в Бангкоке (Таиланд).

В полуфинале в весе до 60 килограмм казахстанка Шахназ Исаева встретилась с Порнтип Буапой из Таиланда. Бой завершился во втором раунде победой местной боксерши техническим нокаутом.

Рефери отсчитал Исаевой два нокдауна.

Отметим, что ранее казахстанка Анель Сакыш (54 кг) уступила другой представительнице Узбекистана Нигине Уктамовой.

Еще одна казахстанка Виктория Графеева в поединке до 57 килограммов встречалась с соперницей из Узбекистана Ситорой Турдибековой. Во втором раунде рефери отсчитал Графеевой нокдаун. Итогом боя стала победа боксерши из Узбекистана раздельным решением судей.

Другая казахстанка Молдир Тойкова (до 50 кг) потерпела досрочное поражение от Тхи Нгок Тран Нгуен из Вьетнама. Тойкова трижды побывала в нокдауне.