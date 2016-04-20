Споемте, друзья!

Творческий вечер, посвященный юбилею известного музыканта, прошел в Казахском государственном театре оперы и балета им. Абая, генеральным директором которого он является с 1 октября 2014 года. Поздравить юбиляра пришли министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и аким Алматы Бауыржан Байбек.

– Активная гражданская позиция, энергия и талант Аскара Бурибаева будут и в дальнейшем способствовать реализации стратегических планов Главы государства, направленных на укрепление казахстанской идентичности, формирование Нации Единого Будущего и развитие культурного потенциала нашей страны, – выразил уверенность в своем поздравительном слове Арыстанбек Мухамедиулы.

В концерте приняли участие сы­новья музыканта – дирижеры Алан и Элмар Бурибаевы, а также заслуженные деятели РК, известные оперные певцы Гульзат Даурбаева, Андрей Трегубенко, лауреат Государственной премии РК Талгат Кузембаев, Оксана Давыденко, Олег Татамиров. В программе прозвучали сцены из опер и симфонические произведения Газизы Жубановой, Петра Чайковского, Вольф­ганга Моцарта, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Джоаккино Россини.

Выпускник Государственной консерватории им. Курмангазы Аскар Бурибаев к своему 60-летию подошел с блестящим послужным списком. Выступал с концертами во многих странах, занимался преподавательской деятельностью, успешно работал в ряде учреждений культуры, занимал пост вице-министра культуры. Аскар Бурибаев основал первый отечественный квартет струнных инструментов «Кончертоне», будучи вице-министром культуры и информации инициировал проведение международного фестиваля «Астана-блюз», фестиваля народной музыки «Сарыарка» и народного танца «Қос алқа». Напомним также, что сын музыканта – Алан Бурибаев – стал всемирно известным дирижером.