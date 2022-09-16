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Спортивные игры для городов
Дмитрий Норкин

Завтра в крупнейшем городе Казахстана в спортивном комплексе «Алматы Арена» состоятся гранд-финалы по десяти урбанистическим видам спорта – Almaty Urban Fest.

Алматы является главным трендсеттером страны не только в области культуры, но и в сфере спорта. В крупнейшем городе рес­публики ежегодно появляются и успешно развиваются новые для Казахстана виды спорта, многие из которых уже перестали быть диковинками и прочно закрепились в городском укладе, отмечается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана olympic.kz.

Одна из основных площадок, на которой любители урбанистических и экстремальных видов спорта могут посоревноваться друг с другом за денежные призы, – это мероприятие Almaty Urban Fest. В этом году в программе фестиваля десять дисциплин по урбанистическим видам спорта, в которых примут участие более 1 000 человек.

Баскетбол 3 х 3 – самый популярный городской вид спорта в мире, согласно исследованиям, проведенным Международным олимпийским комитетом. Внесен в программу Олимпийских игр в 2017 году и был впервые представлен на летних Играх в японском Токио. В отличие от классического баскетбола в этой разновидности в каждой команде играют по три человека, игра длится 10 минут или до того момента, пока одна из сторон не наберет 21 очко.

Стрит воркаут – данное направление не просто уличная гимнастика, а скорее, спортивная субкультура, получившая распространение в начале нулевых в бедных районах США. Большое влияние на развитие воркаута оказал Интернет. Видео с тренировками на улице вызвали большой интерес среди молодежи, вскоре мода дошла и до Казахстана. На сегодняшний день практически в каждом городе страны можно встретить специально оборудованные площадки для занятий стрит воркаутом.

Армрестлинг – невероятно популярный вид спорта во всем мире. Несмотря на то что не является олимпийской дисциплиной, вызывает огромный интерес у участников и зрителей благодаря своей простоте и зрелищности.

Уличные танцы – танцевальный стиль, который развивался вне студий. Соединяет в себе множество элементов других танцевальных направлений, но в то же время является в большей степени импровизацией. Среди алматинцев этот вид спорта невероятно популярен – еженедельно любители уличных танцев собираются на различных площадках, чтобы продемонстрировать свое мастерство. В последнее время данное направление переживает новый расцвет благодаря популярному приложению Tik-Tok.

Агрессивные ролики, кик-скутер, скейтбординг – экстремальное катание на роликах, скутере и скейтборде соответственно. Основные элементы катания – это прыжки и скольжения, которые могут дополняться исполнением акробатических трюков в воздухе. Особенно распространены среди алматинской молодежи из-за теплого климата южной столицы и подходящего городского рельефа, имеющего спуски и подъемы. В других городах Казахстана тоже наблюдается рост интереса к данным видам спорта, чему способствует строи­тельство новых скейт-парков и скейт-трасс.

BMX – самый зрелищный и экстремальный вид велоспорта, также подразумевающий исполнение прыжков и трюков на специальном велосипеде. Стоит отметить, что это также стабильно развивающийся вид спорта в Казахстане, имеющий своих почитателей во всех уголках страны.

Паркур – скоростное перемещение и преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов, как и стрит воркаут, является, скорее, субкультурой, нежели видом спорта. Сутью паркура является быстрое передвижение с преодолением препятствий различного характера. Впервые включен в программу Almaty Urban Fest.

Киберспорт (Dota 2) – данный вид спорта с трудом можно отнес­ти к урбанистическим, однако благодаря своей массовости он очень популярен среди молодежи и вошел в программу Almaty Urban Fest. Несмотря на то что многопользовательская компьютерная игра Dota 2 вышла в 2013 году, спустя почти 10 лет она продолжает быть актуальной, и интерес к ней не снижается. В нашей стране признан официальным видом спорта с 2018 года, сразу пять отечественных кибератлетов входят в топ-10 лучших игроков европейского региона.

​Стоит отметить, что урбанис­тические спортивные дисцип­лины не требуют особенных условий и значительных финансовых затрат, благодаря чему быстро становятся массовыми и обеспечивают гражданам бесплатный и качественный досуг в свободное время. Проведение таких мероприятий, как Almaty Urban Fest, позволяет популяризировать городские виды спорта в Казахстане, а также прививать молодежи культуру здорового образа жизни.

Кстати, в этот раз по окончании состязаний, помимо красочной церемонии награждения победителей и призеров, зрителей и участников ждет грандиозная концертная программа.

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