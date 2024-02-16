Спящая красавица

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Михаил Тё, Жамбылская область

Скальный массив Келиншектау давно привлекает путешественников, этнографов и просто гостей своей красотой и таинственностью, необычными очертаниями и древними легендами.

фото из личного архива Анастасии Рыжовой

О Горе невесты, так переводится название хребта на русский язык, знает каждый житель города Каратау Таласского района и не случайно считает ее местной достопримечательностью. Дело в том, что в первую очередь массив находится не так далеко от административного центра, кроме того, именно отсюда он, представляющий собой сконцентрированную в одном месте гряду, хорошо просматривается и дает волю для полета фантазии. Подобно одинокому стражу, словно Сфинкс на берегу Нила, Келиншектау (Келиншек-Тау) возвышается над степью и охраняет покой живущих поблизости.

Хребет относится к Каратауской горной цепи, ничем не примечателен, но, если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что контуры горы напоминают силуэт лежащей девушки, за что местные жители прозвали ее еще и Спящей красавицей.

Название горы дало основание для ряда легенд о ее возникновении. Одна из них рассказывает о том, что давным-давно в степи жил богатый человек, у которого была единственная дочь-красавица. И захотел он выдать ее замуж за очень богатого бая. Но девушка полюбила бедного юношу и не желала выходить замуж за другого. И тогда ее отец убил юношу. От горя и сильной тоски девушка ушла в степь и уснула навсегда. Так появилась гора Спящая красавица.

Другую версию привел в своем исследовании алматинский ученый, писатель, доктор филологических наук Жангара Дадебаев. Ее перевод на русский язык в книге «Каратау – земля святая» сделала таласская писательница и журналист Фатима Оразбекова. В легенде говорится, что в давние времена жестокий враг хотел уничтожить народ на каратауской земле. У хана этого народа была умная и красивая дочь по имени Ару (Красавица). Предводитель вражеского войска обещал оставить в покое народ, взяв девушку себе в жены. Отец согласен был отдать свою дочь. Между тем народ считал Каратау благодатным местом, на котором была его земля, родина и хан. Враг, узнавший об этом, потребовал в качестве приданого отдать и Каратау. Хан в течение трех дней должен был дать свой ответ. Народ отверг требования врага и стал готовиться к сражению. Ару на третий день стала молить Создателя взять ее в объятья сна, чтобы больше никогда не просыпаться. Девушка пожелала, чтобы Творец превратил ее в неприступную гору на пути врага. Исполнить можно было просьбу только человека с чистыми душой и сердцем, пожелавшего пожертвовать собой ради своего народа. Создатель внял мольбе девушки, и она превратилась в горный хребет…

О знаменитой вершине Южного Казахстана в своем романе «Черное ожерелье» упоминал и известный жамбылский писатель Шерхан Муртаза, рассказав еще один вариант легенды. «В иные тихие и прозрачные вечера в Нартасе возникает мираж. В зыбких желтых волнах плывет, качаясь, корабль. Это видится Келиншек-Тау – Гора невесты.

Рассказывают, когда-то в давние времена была просватана красавица, байская дочь. Не понравился ей выбор отца, но подчинилась суровому приказу бая, прекраснейшая решила принести себя в жертву недостойному. Однако пожелала она, чтобы богатый отец выполнил ее последнюю просьбу:

– Пусть приданое мое будет сплошь из золота, драгоценных камней, дорогих вещей.

Исполнил отец ее желание. На сорок верблюдов нагрузили приданое красавицы, все из золота и драгоценностей. Даже палочки, которыми проткнули ноздри верблюдов, были золотыми. Когда караван прошел полдороги, догнал его отец и спросил у дочери:

– Довольна ли ты, моя дочь?

Помрачнела красавица и сказала отцу:

– О нет, почтенный бай! Миска для собаки деревянная, а не из красного золота.

– О ненасытная! – вскричал огорченный отец. – Золото и серебро – камни неживые. Так будь же камнями сыта навек. Обратись и сама в камень, и пусть караван твой каменным станет!

Такими словами проклял бай свою дочь. По его слову все обратилось в камень, и не досталась девушка немилому жениху…»

Не устояла перед Спящей красавицей и художница из города Каратау Анастасия Рыжова.

– Каратау в моем сердце навсегда, – призналась она. – Здесь я родилась, выросла и живу по сей день. В свободное от работы в детской школе искусств время предпочитаю писать картины. И большая часть из них посвящена родным местам. Спящая красавица считается одной из достопримечательностей нашего города. Все местные жители знают ее. Я наблюдаю за горой каждый день, поскольку вид на нее открывается с моего балкона.

По словам Анастасии, за эту таинственную вершину каждый вечер садится солнце, и смотреть на закаты – одно удовольствие.

– Безусловно, я как художник не могла остаться равнодушной и не отразить свои ощущения в творчестве. Но долго собиралась и ждала подходящего момента. И, наконец, он настал – в прошлом году город отмечал 60-летний юбилей своего образования, и я решилась взяться за работу. По-моему, картина удалась. По крайней мере, я смогла передать то, что хотела, – сказала художница.

В процессе создания она сделала акцент на том, чтобы солнце сияло так же ярко, как в реальности, а силуэт был настолько детально точным, чтобы знающие люди сразу могли узнать Спящую красавицу. Так и случилось: даже давно уехавшие из Каратау люди, увидев работу каратауской художницы, с теплотой вспоминают родной город.

 

#художник #история #легенды #Анастасия Рыжова #Келиншектау #Гора невесты

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