Среднюю зарплату посчитали в Казахстане

Экономика
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Среднее значение номинальной заработной платы по Казахстану в ІV квартале 2022 года (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) составило 338 715 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.  

Фото: Kazpravda.kz

Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 22,9%, в реальном выражении – 2,8%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в ІV квартале 2022 года составило 204 168 тенге.

«Повышение уровня средней заработной платы в IV квартале связано с увеличением фонда заработной платы за счет премиальных и праздничных выплат в конце года. При расчете средней заработной платы фонд заработной платы делится на количество работников. Данные мы получаем от предприятий и организаций, которые отчитались в бюро по количеству работников и фонду заработной платы. Отмечу, что данные представлены без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью», – пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни бюро Наталья Белоносова.

По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях строительства – 42%, предоставлении услуг по проживанию и питанию – 32,6%, информации и связи – 31,9%.

Снижение среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года отмечено в сфере предоставления прочих видов услуг – на 2,4%.

 

В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в Улытауской области – 35,2%. Наименьший рост отмечен в Алматинской области – 6,5%.

 

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