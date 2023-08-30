США и КНР готовят репатриацию панд в конце года

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США и Китай готовят репатриацию панд, которые в конце года должны вернуться на родину из Национального зоопарка в Вашингтоне, сообщил представитель посольства КНР.

"Китай и США проводят соответствующие процедуры и готовят перевозку с тем, чтобы обеспечить семье панд безопасную дорогу домой", - сказал собеседник агентства, добавив, что возвращение всех трех животных состоится "в конце года, как и было запланировано".

Страны при этом, по словам дипломата, продолжат сотрудничество в изучении панд и их сохранении.

Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую дипломатию панд, периодически рассылая их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.