США приостановит помощь другим странам на 90 дней

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

За первые минуты пребывания в Белом доме Трамп подписал десятки указов

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Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Властью, данной мне, как президенту <…> настоящим приказываю <…> (ввести) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США», — говорится в документе.

Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.

«Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними», — подчеркивается в документе.

Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:

- назначения в администрации, включая уровень кабинета министров;

- выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;

- отмена 78 решений, принятых за время президентства Байдена (в том числе Трамп вновь наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма);

- ограничения на получение американского гражданства по праву рождения;

- наделение наркокартелей статусом террористических организаций;

- помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года;

- распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;

- введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;

- привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;

- исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;

- директива, предписывающая восстановление свободы слова и «предотвращение государственной цензуры».

 

#указ #США #Трамп #финансирование

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