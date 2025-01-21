США приостановит помощь другим странам на 90 дней

За первые минуты пребывания в Белом доме Трамп подписал десятки указов
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Властью, данной мне, как президенту <…> настоящим приказываю <…> (ввести) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США», — говорится в документе.
Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.
«Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними», — подчеркивается в документе.
Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:
- назначения в администрации, включая уровень кабинета министров;
- выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;
- отмена 78 решений, принятых за время президентства Байдена (в том числе Трамп вновь наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма);
- ограничения на получение американского гражданства по праву рождения;
- наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
- помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года;
- распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
- введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;
- привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
- исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;
- директива, предписывающая восстановление свободы слова и «предотвращение государственной цензуры».