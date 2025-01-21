Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США

США
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Республиканец присягнул на двух Библиях, как и при первой своей инаугурации в 2017 году

Фото: Morry Gash/Pool/Reuters

Торжественная церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа состоялась впервые за 40 лет в Ротонде - центральном зале Конгресса, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек. Республиканец принес присягу на верность конституции и стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», - произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним жена Мелания.

«Примите мои поздравления, господин президент», - сказал стоявший перед ним и принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Трамп присягнул на двух Библиях, как и при первой своей инаугурации в 2017 году. На одной из них принес клятву 16-й президент Авраам Линкольн в 1861 году. Вторую республиканец в детстве получил от матери.

Трамп стал вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885-1889 годах и в 1893-1897 годах). Теперь Трамп 45-й и 47-й президент США.

На инаугурации впервые за все время проведения этой церемонии в США присутствовали иностранные лидеры: президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Эквадора Даниэль Нобоа. От Китая в церемонии принимал участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Индия представлена министром иностранных дел республики Субраманьямом Джайшанкаром, Япония - главой МИД Такэси Ивая.

Сразу после присяги республиканца над Конгрессом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принес 40-летний вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Таким образом, в полдень (22:00 по времени Астаны) начался отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа.

В столице США приняты беспрецедентные меры безопасности, что связано в первую очередь с тем, что в июле и сентябре 2024 года были предприняты попытки покушения на жизнь Трампа. Кроме того, в период зимних праздников были совершены теракты в Лас-Вегасе (штат Невада) и в Новом Орлеане (штат Луизиана).

#США #Трамп #присяга #инаугурация

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