Стадион за 150 млрд долларов построят в Саудовской Аравии

Футбол, В мире, Строительство
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Спортивный объект будет готов к ЧМ-2034

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Саудовская Аравия намерена реализовать гигантский проект по строительству футуристического города Neom, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

С его помощью саудиты стремятся позиционировать себя как глобального игрока в области технологий и устойчивого развития. В центре транспортных соединений т.н. линии будет находиться стадион на 46 тысяч человек для проведения ЧМ по футболу в 2034 году, сообщает журнал Blick.

По данным издания, строительство стадиона и городской инфраструктуры обойдется в 150 миллиардов долларов. Спортивное сооружение будет встроено в транспортную магистраль на высоте 350 метров. Доступ возможен только через подъемники.

Стадион интегрирован в здание высотой 500 метров и шириной - 200, содержащее 5 отелей, тренировочные площадки, одну фан-милю, а также горизонтальный и вертикальный транспорт. Стадион должен стать местом проведения четвертьфинала Чемпионата мира по футболу 2034 года. Эксперты отмечают, что на это не жалеют средств.

Напомним, город Neom возводится в провинции Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Строительство является частью плана «Саудовское видение 2030». Предполагается, что Neom будет включать технологии умного города и выступать в качестве туристического направления.

#строительство #Саудовская Аравия #стадион #ЧМ-2034

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