Стал ближе Казахстан Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Знакомство гостей из Туманного Альбиона с духовной жизнью Алматы началось с «круг­лого стола» с участием известных казахстанских писателей. Английскую делегацию возглавила профессор, руководитель Международной академии Чингиза Айтматова в Лондоне Рахима Абдувалиева. В обсуждении настоящего и будущего литературы приняли участие известные казахстанцы. В их числе писатель Мухтар Шаханов, поэт и издатель Бахытжан Канапьянов, публицист Сейдахмет Куттыкадам.

Во время встречи участник делегации – лорд Марк Полтимор отметил, что прочел книгу Чингиза Айтматова «Материнское поле», изданную в Англии к 70-летию Победы. Она стала настоящим открытием для меня, сказал господин Полтимор. Рахима Абдувалиева обратила внимание на тот момент, что Чингиз Айтматов ассоциируется у лорда с казахскими писателями.

– Я объясняю англичанам, что Чингиз Торекулович получил первое образование в Казахстане. Он и его отец учились в одном и том же учебном заведении в Казахстане, – сказала она. – Более того, Ч. Айтматов написал много книг о Казахстане, среди которых «Верблюжий глаз», « И дольше века длится день». Поэтому я никогда не разделяю понятия – Чингиз Айтматов и Казахстан.

Она напомнила, что переводчики Чингиза Айтматова переводили и книги известных казахских писателей. К примеру, книгу Мухтара Шаханова перевел на немецкий язык Фридрих Хитцер – переводчик Ч. Айтматова. А книгу Абдижамиля Нурпеисова перевела известная французская переводчица Лили. Профессор поделилась своим опытом издательской деятельности на Западе. Рассказала о сотрудничестве с переводчиками и агентами, которым Ч. Айтматов всецело доверял.

Расказала профессор и о Меж­дународной премии Чингиза Айт­матова, которая присуждается в палате лордов Британского парламента. В жюри входят двадцать членов палаты лордов. У премии пять номинаций, но у нее нет денежного эквивалента. Ее лауреатом уже стал 21 человек.

– Имя Чингиза Айтматова – это достойный подиум, чтобы представлять на Западе культуру и литературу Центральной Азии, – говорит Рахима Абдувалиева. – Есть понятие национальной и интернациональной литературы, и творчество не каждого автора можно донести до европейского читателя. Иной раз для этого необходимо рассказать всю историю нации и страны. Поэтому только те произведения, где есть зерно общечеловеческих понятий, легче перевести и донести до зарубежного читателя.

Демонстрируя книгу Ч. Айт­матова «Материнское поле», изданную в Лондоне, она обратила внимание на красный мак на обложке. Это – знак королевского легиона. Чтобы получить его, надо было убедить всех юристов этой организации, что королевский знак и имя Айтматова могут стоять рядом, подчеркнула она.

Профессор предложила казахстанским писателям создать клуб и по очереди издавать свои книги за рубежом. Она отметила, что в Англии есть издатели, которые готовы издавать книги за свой счет, если они увидят в произведении зерно. Стоит отметить, что из трех книг, изданных Р. Абдувалиевой в 2015 году, лучшим был признан перевод Чингиза Айтматова «Материнское поле», затем перевод книги о Шакариме, профессора Ерлана Сыдыкова и повесть Дулата Исабекова «Мы не знали войны».

За время поездки британские гости побывали на премьере балета «Легенда Великой степи» в театре оперы и балета им. Абая. Постановка произвела на них неизгладимое впечатление. Не менее увлекательной стала для них поездка в урочище Жайсан Жамбылской области, где они смог­ли увидеть не только уникальные каменные изваяния, но и Великую степь. Британцы познакомились и с проек­том молодого казахстанского фотографа Жанарбека Аманкулова, продемонстировавшего работы из цикла «Кошпе муз», призывающего обратить внимание на экологическую проблему таяния ледников в Заилийском Алатау. Три дня, проведеных в Алматы, оставили у британцев неизгладимое впечатление. Они заверили, что обязательно расскажут о Казахстане, его уникальной природе и его открытых друзьям людях.