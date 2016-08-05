Стал известен соперник ФК "Астана" в Лиге Европы

Футбольный клуб "Астана" узнал соперника в Лиге Европы УЕФА. По итогам жеребьевки действующему чемпиону Казахстана в соперники достался небезызвестный БАТЭ, являющийся 12-кратным победителем первенства Беларуси, передает Kazpravda.kz.
Отечественные болельщики еще не забыли, как три года назад коллектив из белорусского Борисова пал перед карагандинским "Шахтером"
, так что казахстанцы вправе ожидать успеха во встрече с этим клубом и от "Астаны".
В результате жеребьевки определились следующие пары:"Астана" (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь)
АЕК Ларнака (Кипр) – "Слован" (Чехия)
"Арока" (Португалия) – "Олимпиакос" (Греция)
"Динамо" Тб (Грузия) – ПАОК (Греция)
"Митьюлланд" (Дания) – "Османлыспор" (Турция)
"Аустрия" (Франция) – "Русенборг" (Норвегия)
"Тренчин" (Словакия) – "Рапид" (Австрия)
"Бейтар" (Израиль) – "Сент-Этьен" (Франция)
"Локомотив" Зг (Хорватия) – "Генк" (Бельгия)
"Войводина" (Сербия) – "Аз Алкмаар" (Нидерланды)
"Марибор" (Словения) – "Габала" (Азербайджан)
"Гент" (Бельгия) – "Шкендия" (Македония)
"Славия" (Чехия) – "Андерлехт" (Бельгия)
"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Шахтер" (Украина)
"Астра" (Румыния) – "Вест Хэм" (Англия)
"Сендерюске" (Дания) – "Спарта" (Чехия)
"Фенербахче" (Турция) – "Грассхоппер" (Швейцария)
"Сассуоло" (Италия) – "Црвена Звезда" (Сербия)
"Брондбю" (Дания) – "Панатинаикос" (Греция)
"Гетеборг" (Швеция) – "Карабах" (Азербайджан)
"Краснодар" (Россия) – "Партизани" (Албания)
"Маккаби" ТА (Израиль) – "Хайдук" (Хорватия).