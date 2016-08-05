Спорт

Стал известен соперник ФК "Астана" в Лиге Европы

Ерзат Сергазин
Футбольный клуб "Астана" узнал соперника в Лиге Европы УЕФА. По итогам жеребьевки действующему чемпиону Казахстана в соперники достался небезызвестный БАТЭ, являющийся 12-кратным победителем первенства Беларуси, передает Kazpravda.kz.

Отечественные болельщики еще не забыли, как три года назад коллектив из белорусского Борисова пал перед карагандинским "Шахтером", так что казахстанцы вправе ожидать успеха во встрече с этим клубом и от "Астаны".

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В результате жеребьевки определились следующие пары:

"Астана" (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь)
АЕК Ларнака (Кипр) – "Слован" (Чехия)
"Арока" (Португалия) – "Олимпиакос" (Греция)
"Динамо" Тб (Грузия) – ПАОК (Греция)
"Митьюлланд" (Дания) – "Османлыспор" (Турция)
"Аустрия" (Франция) – "Русенборг" (Норвегия)
"Тренчин" (Словакия) – "Рапид" (Австрия)
"Бейтар" (Израиль) – "Сент-Этьен" (Франция)
"Локомотив" Зг (Хорватия) – "Генк" (Бельгия)
"Войводина" (Сербия) – "Аз Алкмаар" (Нидерланды)
"Марибор" (Словения) – "Габала" (Азербайджан)
"Гент" (Бельгия) – "Шкендия" (Македония)
"Славия" (Чехия) – "Андерлехт" (Бельгия)
"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Шахтер" (Украина)
"Астра" (Румыния) – "Вест Хэм" (Англия)
"Сендерюске" (Дания) – "Спарта" (Чехия)
"Фенербахче" (Турция) – "Грассхоппер" (Швейцария)
"Сассуоло" (Италия) – "Црвена Звезда" (Сербия)
"Брондбю" (Дания) – "Панатинаикос" (Греция)
"Гетеборг" (Швеция) – "Карабах" (Азербайджан)
"Краснодар" (Россия) – "Партизани" (Албания)
"Маккаби" ТА (Израиль) – "Хайдук" (Хорватия).

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