Стали известны знаменосцы сборной Казахстана на Азиаде в Китае

В Министерстве культуры и спорта РК назвали имена знаменосцев Казахстана на Азиаде в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы МКС РК

"Знаменосцами XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу станут одни из самых титулованных современных атлетов Казахстана. Это капитан сборной "национального" вида спорта (бокс) - Асланбек Шымбергенов и представительница "королевы спорта" - (прыжки в высоту) Надежда Дубовицкая", - говорится в сообщении.

Асланбек родился в 1993 году в Жамбылской области. Является действующим чемпионом мира по боксу, чемпионом Азии и серебряным призёром летних Азиатских игр в Джакарте-2018.

Надежда родилась в марта 1998 года в Семее. За свою карьеру она становилась бронзовым призёром чемпионата мира, победительницей и призёром чемпионата Азии, обладательницей рекорда континента.

"Уже совсем скоро весь мир на китайских Азиатских играх увидит флаг Казахстана, мастерство и волю к победам нашей спортивной делегации! И во главе нее гордо будут шагать лучшие из лучших - Асланбек Шымбергенов и Надежда Дубовицкая", - добавили в Минкультуры.