Стальные люди

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Уже более 20 лет в Казахстане отмечается День металлурга. Но в этом году впервые в канун этого профессионального праздника были вручены государственные награды ярким представителям этой профессии. Такое подчеркнутое внимание со стороны государства и есть наглядная демонстрация того, о чем говорит Токаев, что «человек труда – это богатство страны»

Взять хотя бы ветерана АО «Qarmet» Александра Берга, который начал свою трудовую карьеру в далеком 1956 году электрослесарем в электроцехе Казахского металлургического завода, прошел все ступени профессии металлурга, а перед уходом на пенсию возглавлял производственный отдел сортопрокатного производства. Он стал наставником не только для молодых специалистов в комбинате, а также в буквальном смысле вырастил отличных металлургов, идущих по его стопам. Его родные сыновья, Алексей и Андрей, оба окончили завод-втуз по той же специальности, что и отец, «Металлургия черных металлов». Оба после окончания института пришли работать в первый мартеновский цех и работают на комбинате.

Сейчас Алексей – начальник ЦГЦА, Андрей – директор по производству стального департамента.Общий трудовой стаж этой династии металлургов давно перевалил за 100 лет.

Поэтому вручение государственных наград Александру Бергу в числе 49 тружеников АО «Qarmet», ТОО KazakhmysSmelting, ТОО «Сары Казна», «Медной компании Коунрад» – достойное вознаграждение за титанический труд и вклад в развитие металлургической отрасли страны. Восемь из них удостоены ордена «Құрмет», 14 человек – ордена «Еңбек Даңқы» III степени, двадцать металлургов – медали «Ерен еңбегі үшін», еще семеро получили Почетную грамоту Президента РК.

В целом, Карагандинская область славится такими стальными людьми – представителями «огненной профессии», как их называют в народе. Для них признание их заслуг тем более ценны, что государственные награды присуждены Указом Главы государства за плодотворный труд в сфере отечественной металлургии, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие страны.

«Наш регион по праву считается горно-металлургической столицей Казахстана. И в этом большая заслуга работников и ветеранов отрасли», – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, вручая в Темиртау награды от имени главы государства.

Один из них обладатель ордена «Құрмет» Владимир Филиппов трудится на комбинате почти полвека. Начинал с простого рабочего, а сейчас его должность – директор по планированию и оперативному управлению.

«Сразу же после школы на комбинат меня привел отец. Потом три года служил в армии. После службы вернулся на комбинат, взяли оператором поста управления агрегатами непрерывного травления, параллельно учился на вечернем отделении завода-втуза», – рассказывает Владимир Филиппов.

Глядя на таких людей, невольно соглашаешься с утверждением акима области Булекпаева о том, что «в Темиртау каждая семья, каждый житель вносит свой вклад в развитие Казахстанской Магнитки». Название самого города «Темір тау» – «Железный город» оправдывает исторический факт о зарождении здесь черной металлургии Казахстана.

По официальным данным, в металлургическом производстве трудятся порядка 100 тысяч человек. Благодаря таким стальным людям металлургия является одной из ведущих и перспективных отраслей промышленности нашей страны. Более того, Казахстан входит в число 15 ведущих стран в области горнодобывающей промышленности.

Сегодня в стране также процветает цветная металлургия, позволяя экспортировать на международный рынок различные металлы, такие как медь, алюминий, цинк, свинец.

#Темиртау #аким #ДеньМеталлурга

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