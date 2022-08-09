Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов

Список обладателей грантов будет опубликован 10 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Завершена работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов.

Комиссия, в состав которой входят представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций, рассматривает заявки претендентов.

После этого, в соответствии с утвержденными правилами согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться гранты, пояснили в ведомстве.

«В этом году увеличено количество грантов для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те, в семьях которых воспитывают детей с особыми образовательными потребностями, имеют больше шансов для получения гранта. Также предусмотрены квоты для сельской молодежи и лицам казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана», – рассказали в Министерства науки и высшего образования.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году было подано около 80 тысяч заявок.